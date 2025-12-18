세종 시책 아이디어 공모전 ‘복면’ 가왕 방식에 호평

복숭아 축제 활성화 제안 복면시책에 선정

우수 제안 2개 팀 국외 출장 등 인센티브



세종시는 17일 여민실에서 진행한 ‘아리아리 정책 쇼 복면시책왕’ 본선 행사. 세종시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세종시가 내년 추진할 신규 시책 아이디어 공모를 복면가왕 식으로 진행해 호평받았다.18일 시에 따르면 ‘아리아리 정책 쇼 복면시책왕’ 본선을 직급과 이름·얼굴 등을 가린 채 정책의 참신성과 완성도만 평가하는 방식으로 진행했다. 지난해 처음 도입한 경연 방식이 대진운이 작용한다는 지적에 따라 순차 대결과 실시간 점수 공개 방식으로 개선해 심사의 공정성을 높이고 참석자들의 흥미를 더했다. 심사는 직급·나이·성별을 안배한 105명의 심사단의 온라인 투표 방식으로 진행됐다. 올해 대회에는 52개의 신규 제안이 접수된 가운데 본선에는 8개가 진출했다.복면시책왕에는 조치원 복숭아 축제 활성화를 제안한 ‘복숭아 홍보 비상 대책본부’가 선정됐다. 비상 대책본부는 캐릭터와 상품 개발로 수입을 늘리고 기업과 협업을 통한 복숭아 홍보·소비 촉진 활성화 등을 내놨다. 아리아리상은 은퇴 공무원이 소액 체납 예방 및 맞춤형 상담 지원 등을 제공하는 체납 예방 전담반 운영을 제안한 ‘징수요정단’이 차지했다.시는 우수 제안 2개 팀에 공무국외출장 기회를, 본선 진출팀과 지난해 제안 우수 실행부서에는 포상해 다양한 정책 제안 동기를 부여하기로 했다.장민주 세종시 정책기획관은 “단순한 아이디어를 넘어 실행 가능한 정책을 현장을 잘 아는 직원들이 스스로 설계하는 과정”이라며 “제안된 정책은 면밀히 검토해 시정에 적극 반영할 방침”이라고 밝혔다.세종 박승기 기자