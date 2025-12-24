노원, 도시여가생활 빅데이터 분석으로 정책 완성도 높인다

성별·연령별로 관광객 나누고 방문시간대·체류시간 나눠

체류 시간·재방문율 등 실질적 효과 분석



서울 노원구의 도시여가인구 빅데이터 활용 분석 보고회. 노원구 제공

서울 노원구가 도시여가 빅데이터 분석을 통해 ‘문화 도시 노원’의 이벤트 완성도를 높이고 있다.노원구 관계자는 “2019년 시작된 구의 도시여가 빅데이터 분석은 통신 기반 빅데이터를 토대로 도시 여가와 관광 정책을 지속적으로 점검·보완해 온 연속적인 정책 과정”이라고 24일 설명했다.구는 지난 18일 KT 축제·관광 빅데이터 분석 보고회를 열고 정책적 시사점을 분석했다. 분석 결과에 따르면 올해 노원구 도시여가 인구는 연간 1억명 규모로 추정된다. 현지인의 여가 활동 비중이 높은 가운데 외지인 방문도 증가세를 보이는 것으로 나타났다. 주민등록인구는 완만한 감소 추세를 보이는 반면, 1인당 도시여가 참여 횟수는 지속적으로 늘었다.커피축제와 수제맥주축제가 다른 축제에 비해 20~30대 젊은 연령층의 참여 비중이 높고, 외지인 방문객 비율도 상대적으로 높게 나타났다.특히 수제맥주축제는 야간 시간대 방문 비중과 외지인 유입이 두드러지며, 커피축제는 생활권 중심의 청년층 방문이 안정적으로 형성된 것으로 분석됐다.노원구 관계자는 “축제가 단순 관람형 행사를 넘어, 젊은 세대의 여가 소비와 지역 방문을 동시에 이끌어내는 도시형 여가 콘텐츠로 자리 잡은 결과”라고 평가했다.도시 공간 이용 측면에서는 하천변을 중심으로 한 도시여가 활동 비중이 눈에 띄게 높게 나타났다. 중랑천과 당현천은 연간 수천만 명 규모의 도시여가 인구가 반복적으로 방문하는 공간으로 분석됐으며, 현지인 여가 활동 비중이 특히 높은 생활형 여가 거점으로 확인됐다.오승록 노원구청장은 “노원구는 도시여가 빅데이터 분석을 일회성 조사로 보지 않고, 정책을 점검하고 보완해 나가는 방식으로 활용하고 있다”며 “앞으로도 객관적인 수치에 기반해 시민들의 실제 이용 행태를 바탕으로 도시여가 정책의 완성도를 높여가겠다”고 말했다.서유미 기자