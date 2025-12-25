강북, 발달장애인·어린이 맞춤 체력 단련 특강

서울Pn

웰빙스포츠센터, 댄스 등 강좌 개설

서울 강북구 웰빙스포츠센터가 겨울방학을 맞아 관내 취약계층과 어린이를 위한 맞춤형 특강을 운영한다고 24일 밝혔다.

센터는 겨울방학 기간인 다음 달 1일부터 2월 28일까지 총 3개의 특강 프로그램을 개설한다. 신체 활동이 필요한 발달장애인 대상 강좌와 성장기 청소년들의 체력 단련 등을 위한 강좌를 각각 개설했다. 모집 인원은 총 48명이다.

발달장애인을 위한 ‘발달장애 신체활동’ 과정은 매주 금요일 오후 4시부터 4시 50분까지 운영된다. 정원은 10명, 수강료는 3만원이다. 청소년을 대상으로 한 ‘쑥쑥날씬 어린이 30분 순환운동반’은 월·수 또는 화·목 오후 2시부터 2시 50분까지 진행된다. 정원은 18명, 수강료는 5만 9000원이다.

초등학교 1학년부터 청소년을 대상으로 하는 ‘K-POP 댄스반’은 월·수 오후 3시부터 3시 50분까지 운영된다. 정원은 20명, 수강료는 4만원이다. 각 프로그램에는 전문 강사의 안전하고 체계적인 지도가 이뤄질 예정이다.

특강은 26일 오전 9시부터 강북구도시관리공단 누리집에서 신청하거나 센터를 방문해 신청할 수 있다. 자세한 내용은 센터로 문의하면 된다.﻿


송현주 기자
2025-12-25 19면
