박명숙 경기도의원, 경기도의회 2025년 행정사무감사 우수대상

박명숙 의원이 ‘2025년 경기도의회 시상식’에서 행정사무감사 우수의원으로 선정돼 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 박명숙 의원(국민의힘, 양평1)은 26일 경기도의회 대회의실에서 열린 의원종무식에서 2025년도 행정사무감사 우수의원상을 수상했다.

박 의원은 행정사무감사에서 현장점검을 통해 확인한 도민 불편과 안전 이슈를 출발점으로 집행부 제출자료를 재구성·대조하는 방식으로 원인과 책임 소재를 명확히 짚고 실현 가능한 개선 방안을 제시했다. 특히 예산 편성에 대한 근거, 사업 추진의 병목, 성과 지표의 적정성을 함께 점검해 ‘지적’이 아니라 정책 개선으로 이어지는 감사를 만들었다는 평가를 받는다.

또한 박 의원은 감사 이후에도 후속 조치 이행 여부를 점검하고, 필요 시 추가 자료 제출과 보완 대책을 요구하는 등 사후 관리까지 포함한 감사 체계를 강화했다. 관계자들은 이를 통해 행정의 책임성과 정책 실행력을 높였다는 점을 수상의 배경으로 꼽는다.

박 의원은 “이번 수상은 개인의 성과가 아니라 도민 눈높이에서 더 정확히 점검하라는 책임”이라며 “앞으로도 현장에서 확인하고 자료로 검증한 뒤, 개선이 완료될 때까지 추적하는 의정 활동으로 도민께 보답하겠다”고 밝혔다.

박 의원은 앞으로도 도민 생활과 직결되는 현안을 중심으로 현장 기반 정책 점검, 예산 집행의 책임성 강화, 실효성 있는 대안 제시에 집중할 계획이다.


온라인뉴스팀
