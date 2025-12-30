김미리 경기도의원, 실효성 중심 의정활동으로 우수의정대상 수상



김미리 의원.(사진=경기도의회)

경기도의회 김미리 의원(개혁신당, 남양주2)은 지난 26일 한 해 동안 도민 생활과 직결된 정책 현안을 중심으로 한 실질적인 의정활동 성과를 인정받아 2025년 경기도의회 제17회 우수의정대상을 수상했다.「우수의정대상」은 경기도의회가 매년 도의원을 대상으로 조례 제·개정 실적, 행정사무감사 활동, 예산 심사 성과, 지역 현안 해결 기여도, 의정활동의 전문성과 실효성 등을 종합적으로 평가해 수여하는 상이다.김 의원은 2025년 경기도의회 상임위원회 활동을 통해 예산 집행의 실효성을 점검하고 산하기관 운영 실태에 대한 구조적 문제를 제기하며 형식적 행정 관행에 대한 개선을 요구하는 등 정책 감시자로서의 역할을 충실히 수행했다.특히 행정사무감사 과정에서 계획 대비 실적이 미흡한 사업, 집행률 부진 사업, 제도는 있으나 현장에서 제대로 작동하지 않는 정책들을 집중적으로 점검했다. 그는 단순 지적을 넘어 제도 개선과 정책 보완으로 이어질 수 있는 대안을 제시했다는 평가를 받는다.또한 김 의원은 동물복지·해양·농업·축산 분야 등 현장성이 강한 정책 영역에서도 지속적으로 문제를 제기했다. 그는 도정이 보여주기식 행정에 머무르지 않고 현장의 목소리를 반영하는 방향으로 작동하도록 견인했다.이 과정에서 김 의원은 형식적인 사업 운영, 예산 소진 위주의 관행, 부서 간 책임 회피 구조 등을 지적하며 도민의 눈높이에서 행정을 점검하는 의정활동을 이어왔다.김 의원은 수상 소감을 통해 “의정활동은 성과 나열이 아니라, 도민의 삶에 실제로 작동하는 정책을 만들어 가는 과정이라고 생각한다”며 “도민의 일상과 가장 가까운 현장에서 문제를 발견하고, 제도 개선으로 연결하는 의정활동에 더욱 매진하겠다”고 밝혔다.김 의원은 앞으로도 현장 중심·문제 해결형 의정활동을 바탕으로 경기도 정책의 완성도를 높이는 데 주력할 계획이다.온라인뉴스팀