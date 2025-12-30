윤종영 경기도의원, 군마 레클리스 기념행사 지속 추진 위한 제도적 기반 마련

경기도의회는 26일 열린 본회의를 통해 군마 레클리스 기념행사가 일회성 행사에 그치지 않고 지속적으로 추진될 수 있는 기반을 마련했다.
이번 결정은 앞서 경기도 축산동물복지국에 대한 행정사무감사 과정에서 군마 레클리스 기념행사의 정책적·상징적 가치가 재조명되면서 행사의 연속성과 안정적 운영 필요성에 대해 의회 차원의 공감대가 형성된 데 따른 후속 조치다.
11월 행정사무감사에서 경기도의회 농정해양위원회 부위원장인 윤종영 의원(국민의힘, 연천)은 “군마 레클리스 기념행사는 말산업 문화 조성과 안보의식 함양을 골자로 한 조례에 근거한 공식 행사”라며 “올해는 경기도와 연천군, 주한미 해병대가 함께 참여해 국제적 의미를 갖춘 상징 행사로 자리 잡았다”고 강조했다. 그러면서 윤 의원은 다음 연도 계획이 수립되지 않은 점에 대해 정책 연속성 측면에서 문제를 제기했다.
특히 윤 의원은 행사의 정례 개최와 동상 건립 등 그간 공유돼 온 방향성을 언급하며 이미 형성된 사회적·정책적 공감대가 단절되지 않고 이어져야 한다는 점을 강조했다. 이는 단순한 행사 여부의 문제가 아니라 도정의 신뢰성과 정책 관리의 문제라는 인식에서 비롯된 지적이었다.
윤 의원은 행정사무감사에 앞서 김대순 경기도 행정2부지사와의 사전 면담에서도 군마 레클리스 기념행사가 단일 부서 차원의 사업이 아닌 도 차원의 상징 사업으로 종합적 추진체계가 필요하다는 의견을 전달했으며 경기도 역시 행사 의미와 필요성에 공감을 표한 것으로 전해졌다.
이후 경기도의회는 예산결산특별위원회 심의와 본회의 의결을 거치며 군마 레클리스 기념행사가 중단 없이 이어질 수 있도록 제도적 기반을 마련했다. 이를 통해 행사의 정례화 가능성과 중장기적 발전 방향을 논의할 수 있는 여건이 갖춰졌다는 평가다.
윤 의원은 “이번 결정은 군마 레클리스 기념행사의 의미와 지속 필요성에 대해 경기도의회가 함께 공감하고 판단한 결과”라며 “앞으로도 행사가 평화·안보·말산업 문화가 결합된 경기도의 대표적 상징 행사로 자리 잡을 수 있도록 의회 차원의 점검과 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.
온라인뉴스팀