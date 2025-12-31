김재훈 경기도의원, 경기도 고립·은둔 청년의 일경험 모델 개발을 위한 탐색적 연구 중간보고회 개최

서울Pn

김재훈 의원이 30일 경기도의회 여성가족평생교육위원회 회의실에서 ‘경기도 고립·은둔 청년의 일경험 모델 개발을 위한 탐색적 연구’ 중간보고회를 개최하고 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 고립·은둔 보듬 정책 연구회 김재훈 의원(국민의힘, 안양4)은 12월 30일 경기도의회 여성가족평생교육위원회 회의실에서 「경기도 고립·은둔 청년의 일경험 모델 개발을 위한 탐색적 연구」 중간보고회를 개최했다.

이번 연구는 고립·은둔 청년의 특성과 욕구를 반영한 맞춤형 일경험 모델을 설계하고, 실효성 있는 정책·조례 개선 방안을 구체화하기 위해 마련됐다.

중간보고회에서는 ▲고립·은둔 청년의 규모와 실태 ▲국내외 정책사례 ▲일경험 참여 장애요인 ▲경기도형 지원모델 방향 등이 공유됐다. 특히 “단순 취업지원보다 심리적 회복 → 사회적 관계 형성 → 단계별 일경험으로 이어지는 체계적 접근이 필요하다”는 점이 강조됐다.

김 의원은 “고립·은둔 연구회 활동을 통해 경기도 고립·은둔 청년 지원 사업이 주민참여예산에서 본예산으로 편성되는 등 의미 있는 변화가 이어지고 있다”면서 “이번 일경험 연구가 청년들의 심리회복과 사회참여, 안정적인 자립으로 이어지는 실질적인 정책으로 발전하길 기대한다”고 밝혔다.

이날 보고회에는 연구진과 관계 공무원 등이 참석해 ▲초기 발굴과 아웃리치 강화 ▲가족상담 및 지역 네트워크 연계 ▲안전한 사회 진입을 위한 공공·민간 일경험 확대 등 다양한 의견을 제시했다.


Leaders Today

