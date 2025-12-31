수원시, ‘2025년 보건복지부 지역복지사업 평가’ 3개 분야 수상



수원시청 전경

수원특례시가 보건복지부 주관 ‘2025년 지역복지사업 평가’에서 ‘지역사회보장계획 시행 결과’ 부문 대상과 ‘희망복지지원단 운영’ 및 ‘찾아가는 보건복지서비스 제공’ 분야에서 각 우수상을 받았다.수원시는 지역사회보장계획 시행 결과 부문에서 2013년부터 2025년까지 13년 연속 우수 지자체로 선정됐다. 대상 선정은 2013년, 2019년, 2022년, 2025년 4차례다.2025년 지역복지사업 평가는 전국 시군구를 대상으로 ▲통합사례관리 실적 ▲자원 발굴·관리 ▲읍면동 복지사업 지원·관리 ▲공공·민간 연계·협력체계 운영 ▲희망복지지원단 운영·관리 ▲지자체 복지 사업 활성화 등을 종합적으로 심사했다.수원시는 ‘지역사회보장계획 시행 결과 부문’에서 수원형 통합돌봄사업 ‘수원새빛돌봄’으로 돌봄 공백을 줄이기 위한 돌봄 체계를 운영한 점에서 높은 평가를 받았다.지자체 최초로 수원시 환경보건종합계획을 수립·추진해 신체·정신·환경 건강 지원을 함께 다룬 점과 지역사회보장계획 시민 패널을 운영해 지역 주민이 계획의 수립·이행·평가 과정에 참여할 수 있게 한 점도 인정받았다.희망복지지원단 운영 분야에서 위기가구 통합사례관리 체계를 운영하고 공공·민간 연계·협력체계를 정비한 점을 인정받아 처음으로 우수상을 받았다.찾아가는 보건복지서비스 제공 분야에서도 우수상을 받았다. ▲찾아가는 복지상담 실적 23만 3000여 건 ▲복지사각지대 발굴 실적 14만 2000여 건 ▲복지위기 알림서비스 앱 신규 가입자 3390명 실적 등을 인정받았다.안승순 기자