평택이 낳은 방신실 프로골퍼, 지난해 7천500만 원 성금 기탁

프로골퍼 방신실(평택시 제공)


프로골퍼 방신실 선수가 지난달 26일 취약계층 지원을 위한 성금 4000만 원을 평택행복본부에 전달했다. 이로써 방 선수는 2025년 총 7500만 원의 성금을 기탁했다.

방 선수는 2025 시즌 KLPGA 투어 총 28개 대회에 출전하여 우승 3회, 준우승 2회를 포함해 총 12차례 톱텐(Top-10)에 진입했으며, 세계랭킹 50위로 5대 메이저 대회 출전권을 확보했다.

방 선수는 “모든 평택시민이 한파 속에서도 따뜻하고 행복한 겨울을 보낼 수 있기를 바라며, 우울하고 암담한 현재를 벗어나는데 조금이나마 도움이 되길 희망하며 지속적인 관심과 나눔을 실천하겠다”고 밝혔다.

평택행복나눔본부 황성식 나눔국장은 “방 선수의 꾸준한 관심과 나눔 실천이 추운 겨울 더욱 위축되고 힘들어할 취약계층에게 큰 힘이 되고 2026년을 위한 마중물이 될 것이다”라며 감사를 전했다.

방 선수의 성금은 노인, 아동, 장애인 가정을 위한 생계비, 의료비 등으로 사용될 예정이다.


안승순 기자
