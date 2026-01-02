정명근 시장, “구청 출범으로 생활권 중심 행정 구현하겠다”

서울Pn

정명근 화성시장이 2일 2026년 시무식이 끝난 뒤 직원들과 인사하고 있다. (화성시 제공)


정명근 화성시장이 2일 열린 2026년 시무식에서 올 한 해 생활권 중심의 행정을 펼치겠다고 밝혔다.

정 시장은 신년사에서 “올해는 특례시 출범에 이어 4개 구청 체제가 본격적으로 시작되는 역사적 전환점의 해”라며 “행정의 기준을 시민의 체감에 두고, 더 가까운 곳에서 더 빠르게 해결하는 생활권 중심 행정을 구현하겠다”고 밝혔다.

이어 “AI는 이제 기술의 영역을 넘어 국가와 기업, 도시의 미래를 좌우하는 핵심 자산”이라며 “가장 먼저 AI가 일상에서 실현되는 도시를 구현해 나가겠다”고 약속했다.

그러면서 “화성특례시는 인구 154만을 넘어 200만 시대로 나아가는 다음 단계를 준비해야 한다. 도시의 성장은 삶의 기반이 함께 갖춰질 때 의미가 있다”며 “민생경제 회복과 교통 인프라 확충, 전 생애 통합 돌봄 강화로 시민의 일상이 안정되는 도시를 만들겠다”고 강조했다.

정 시장은 또 시민들이 정한 올해의 사자성어로 ‘정출지일(正出之日)’을 발표하며 “솟아오르는 태양의 강성한 기운처럼, 106만 시민 모두와 함께 힘차게 도약할 수 있는 빛나는 미래가 다가올 수 있는 시정을 펼치겠다”고 다짐했다.


안승순 기자
