생애 첫 집 계약 준비…영등포구, 고등학교 3학년 대상 부동산 교육

전세사기 대응부터 계약 유의 사항까지 교육



영등포구가 관내 한 고등학교 3학년 학생들이 구가 제작한 부동산 교육 영상을 시청하고 있다. 영등포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 영등포구가 사회 진출을 앞둔 고등학교 3학년 학생들을 위해 지난해 12월 ‘부동산 기초지식 및 전세사기 예방’ 교육을 실시했다고 5일 밝혔다.이날 구에 따르면, 교육은 독립을 준비하는 예비 졸업생들이 부동산 계약 과정에서 겪을 수 있는 어려움을 줄이고, 전세사기 등 주거 관련 피해에 대비하도록 하기 위해 마련됐다. 구는 사회초년생에게 기본적 부동산 정보 제공이 필요하다고 판단, 이해하기 쉬운 영상 콘텐츠 방식으로 교육을 기획했다.교육 영상은 관내 9개 고등학교에 배포됐다. 학교별 일정에 맞춰 진행된 교육은 부동산 계약 전 반드시 확인해야 할 사항부터 전세사기 예방을 위한 핵심 내용까지 사회초년생 눈높이에 맞춰 진행됐다.주요 내용은 ▲등기부등본과 건축물대장 확인 방법 ▲표준임대차계약서 주요 사항 ▲주택임대차보호법의 핵심 제도 ▲이중계약·깡통전세·신탁사기 등 대표적 전세사기 유형과 주의사항 등이다. 또 전세보증금 반환보증 제도와 청년 대상 주거지원 정책 관련 내용도 담았다.교육 영상은 청년안심주택 누리집과 구 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.최호권 구청장은 “사회에 첫발을 내딛는 청년들이 주거 계약 과정에서 불안과 피해를 겪지 않기를 바란다”라며“주거 안정을 위한 실효성 있는 교육과 지원을 이어가겠다”고 전했다.송현주 기자