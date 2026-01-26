서울Pn

검색

서울시 행정, ‘AI가 읽는 문서’로 전환…디지털

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 취약계층에 난방비 393억 지원…가구당

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

AI 영상 스타일링 서비스로 혁신상… CES서 기

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울, 설 성수품 원산지 등 특별단속

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

클래식 영재 발굴·육성…아트센터인천 공개 오디션

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

포스터. 인천경제청 제공


인천경제자유구역청은 아트센터인천의 클래식 영재 발굴·육성 프로그램 ‘음악영재 아카데미’ 2기 수강생 선발을 위한 공개 오디션을 실시한다고 26일 밝혔다.

음악영재 아카데미는 인천을 비롯한 전국의 유망한 청소년 음악 인재를 조기 발굴해 체계적인 전문 교육을 제공하는 프로그램으로, 공연장 중심 예술교육 플랫폼을 지향하는 아트센터인천의 대표 교육 사업이다.

지난해 시범 운영된 1기 과정을 통해 전국 규모 콩쿠르 입상자를 배출하는 등 교육 효과와 가능성을 확인했다. 2기부터는 교육 규모와 내용을 단계적으로 확대 운영한다.

신청서 접수는 2월 3일 오후 5시까지며, 분야는 피아노·바이올린·첼로·플루트·클라리넷, 대상은 초등학교 2학년부터 중학교 3학년까지다.

선발은 2월 14일 아트센터인천에서 진행되는 공개 오디션을 통해 이뤄진다. 지원자는 자유곡 1곡(현대곡 제외)을 암보로 연주해야 한다.

선발된 수강생들은 전공별 1:1 실기 레슨과 음악이론, 청음, 무대 실습 등 아카데미의 특화된 교육 과정을 이수하게 된다.

홍준호 인천경제자유구역청장 직무대행(차장)은 “1기 운영을 통해 음악영재 아카데미가 지닌 교육적 가능성과 필요성을 확인했다”며 “2기부터는 더욱 내실 있는 커리큘럼과 안정적인 운영을 통해 인천을 대표하는 음악영재 육성 프로그램으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

구로, 중소기업·소상공인 155억 금융 지원

중기육성기금 0.8% 고정금리 30일부터 새달 13일까지 신청

민원은 ‘직통’으로… 중랑, 작년 2421건 해결

게시판·문자로 구청장에 제안 주택건축 21%·교통 관련 13%

복지 해답은 현장에… 경로당 찾는 이순희 강북구청장

3월까지 13개 동 102곳 순회 어르신 고충 듣고 정책 반영

“혁신 먹사니즘, 힐링 잘사니즘 구현… 구민이 더

박준희 관악구청장

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr