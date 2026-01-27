현대제철 순천공장 한뜻회 봉사대, 장학금 2400만원 기탁

순천지역 저소득 초·중·고 재학생 20명에 지원



현대제철 순천공장이 지역 저소득 초·중·고 재학생들을 위해 장학금 2400만원을 전달했다.

현대제철 순천공장이 27일 순천시청에서 지역 저소득 초·중·고 재학생들을 위해 마련한 한뜻회봉사대 장학금 2400만원을 전달했다.이날 기탁식은 노관규 시장과 김종락 현대제철 한뜻회봉사대 회장 등 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.기탁된 장학금은 지역 저소득 초·중·고 재학생 20명에게 전남사회복지공동모금회를 통해 매월 10만원씩 1년간 지원한다.순천지역 어려운 이웃들에게 온정의 손길을 27년째 펼쳐오고 있는 현대제철 순천공장 한뜻회봉사대는 임직원 194명으로 구성돼 있다. 개인 기부금 출현으로 재원을 마련해 장학금을 지원해 오고 있다.한뜻회 봉사대는 장애인 동반 트래킹 행사와 독거노인 밑반찬 배달, 헌혈캠페인, 사랑의 김장김치 나눔에도 참여하는 등 어려운 이웃에 대한 후원사업 발굴과 지원에 적극 참여해 왔다.김종락 한뜻회봉사대 회장은 “꿈을 가진 우수한 학생들이 학업을 포기하지 않고 끊임없이 정진하길 바란다”며 “앞으로도 순천시와 다방면으로 협력해 어려운 이웃들을 위한 다양하고 짜임새 있는 활동을 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자