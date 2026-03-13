‘광교중앙역에서 도보 10분’…GH, 광교신도시 ‘공공지식산업센터’ 조성 본격화

서울Pn

김용진 사장, “중소기업·스타트업 성장 거점 될 것”


‘광교지구 공공지식산업센터’ 위치도


경기주택도시공사(GH)는 광교신도시 내 기업 유치와 혁신 산업 생태계 조성을 위한 ‘광교지구 공공지식산업센터’ 건립을 본격 추진한다고 13일 밝혔다. GH는 12일 신동아건설 컨소시엄과 민간참여사업 추진 협약을 체결했다.

수원시 영통구 이의동에 들어서는 센터는 지하 3층~지상 14층, 연면적 약 3만 5000㎡ 규모로 조성되며 총사업비 약 1180억원이 투입된다. 오는 10월 착공과 함께 분양을 시작하며, 2028년 8월 임대 공급을 거쳐 2029년 4월 준공을 목표로 하고 있다.

업무 공간은 전용 30평형을 기준으로 130여개 기업이 입주할 수 있는 규모로 조성되며, 전체 물량 중 70%는 분양, 30%는 임대로 공급된다.

약 3000㎡ 규모로 조성되는 창업지원시설에는 공유오피스 등 창업지원 기능과 함께 ‘진단의료기기 시제품 제작 지원센터’가 들어선다. 이는 제조 기반이 부족한 바이오·의료기기 분야 스타트업의 연구개발을 돕고, 인근 광교테크노밸리와 연계한 바이오 산업 생태계를 구축하는 핵심 동력이 될 전망이다.

신분당선 광교중앙역에서 도보 10분 거리로 강남까지 40분 내 이동이 가능하고, 동수원IC와 인접해 영동·용인서울고속도로 등 광역 교통망 접근성이 좋다.

김용진 GH 사장은 “광교지구 공공지식산업센터는 기업친화적인 업무 공간을 통해 중소기업과 스타트업의 성장을 지원하고, 광교테크노밸리를 잇는 기업 성장 거점이 될 것”이라며 “앞으로도 공공형 지식산업센터 공급을 확대해 지역경제 활성화와 일자리 창출에 앞장서겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
