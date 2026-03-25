경북도의회, 일본 고교 교과서 독도 왜곡 검정 통과 강력 규탄

박성만 의장 “일본은 독도에 대한 왜곡을 바로잡고 책임 있는 역사교육에 나서야”

연규식 독도특위 위원장 “잘못된 인식을 다음 세대까지 이어지게 하는 심각한 문제”



사진=경북도의회 제공

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경북도의회(의장 박성만)는 지난 24일 일본 문부과학성이 2027년도부터 사용할 고등학교 교과서 검정 결과를 확정하면서 사회과 교과서에 독도 영유권 왜곡 내용을 반영한 데 대해 강한 유감을 표하고, 일본 정부의 즉각적인 시정을 촉구했다.도의회는 이번 검정 결과가 미래 세대의 역사 인식과 영토 인식에 직접 영향을 미치는 중대한 사안이라고 지적했다. 특히 독도를 ‘다케시마(竹島)’로 표기하고 한국이 불법 점거하고 있다는 왜곡된 표현은 역사적 사실과 국제법적 현실을 외면한 부당한 주장이라고 비판했다.이어 일본 정부에 독도 관련 왜곡 표기의 즉각 시정, 올바른 역사교육 실시, 독도 관련 도발 중단, 과거사에 대한 진정성 있는 반성을 강력히 요구했다.박성만 의장은 “교과서는 미래 세대가 역사를 이해하는 출발점”이라며 “과거를 왜곡한 채 미래를 말할 수는 없다. 일본은 독도에 대한 왜곡을 바로잡고 책임 있는 역사교육에 나서야 한다”고 강조했다.연규식 독도수호특별위원장은 “왜곡된 역사교육은 잘못된 인식을 다음 세대까지 이어지게 하는 심각한 문제”라며 “독도 수호 의식이 교육 현장에 자연스럽게 자리 잡을 수 있도록 독도 교육 기반을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.경북도의회는 24일 일본 문부과학성이 2027년도부터 사용할 고등학교 교과서 검정 결과를 확정하면서 독도에 대한 왜곡된 영유권 주장을 담은 사회과 교과서를 또다시 통과시킨 데 대해 260만 도민과 함께 강력히 규탄한다.교육은 국가 정체성과 가치관 형성에 결정적 역할을 하며, 일본의 교과서 왜곡은 미래 세대에 잘못된 역사 인식을 심어 한일 관계 발전을 저해하는 중대한 문제다. 특히 일본이 교과서를 통해 ‘다케시마는 일본 고유 영토’라는 억지 주장을 반복함으로써 양국 미래 세대 간 상호 이해와 신뢰 구축을 방해하고, 이는 한일 관계 발전과 동북아 평화 구축에 큰 장애물이 될 것이다.진정한 유산은 과오를 정당화하는 것이 아니라, 그것을 인정할 용기에 있으며, 이를 통해 후대는 더 현명한 미래를 건설할 수 있다. 일본이 과거사에 대한 솔직한 인정과 반성으로 국제사회의 성숙한 일원이 되기를 바라며 우리 경상북도의회는 일본 정부에 다음과 같이 강력히 요구한다.1. 일본은 사회과 교과서의 독도 영유권 관련 왜곡 표기를 즉각 시정하라.2. 일본은 미래 세대에게 제국주의 침탈의 역사를 직시하고 반성하는 올바른 역사교육을 실시하라.3. 일본은 ‘시마네현 다케시마의 날’ 행사, 방위백서 영유권 주장 등 독도 관련 모든 도발 행위를 중단하라.4. 일본은 한일 관계 개선과 동북아 평화를 위해 역사 왜곡이 아닌 진정한 과거사 반성과 화해의 길로 나서라.우리 도의회는 독도의 역사적 진실을 수호하고 미래 세대에 올바른 독도 교육을 제공하기 위해 모든 노력을 다할 것이며, 유아 시기부터 독도를 사랑하는 마음을 키울 수 있는 교육 프로그램을 적극 확대해 나갈 것이다. 우리는 일본의 어떠한 도발과 왜곡에도 흔들림 없이 독도 주권을 수호해 나갈 것임을 엄숙히 천명한다.2026년 3월 24일경북도의회 의장 박성만온라인뉴스부