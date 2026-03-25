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군포시, ‘제12회 군포철쭉축제’ 4월 18일~26일 개최

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경기 군포시가 ‘제12회 군포철쭉축제’를 오는 4월 18일부터 26일까지 9일간 철쭉동산과 철쭉공원 일원에서 개최한다고 25일 밝혔다.

군포철쭉축제는 철쭉동산 일대에서 펼쳐지는 군포시 대표 봄꽃 축제로, 공연·체험·먹거리 등 다양한 프로그램을 통해 시민과 방문객이 함께 즐길 수 있는 도심형 축제다.

4월 18일(토) 0시부터 4월 19일(일) 오후 10시까지 이틀간 8단지 사거리~소방서 사거리 구간은 차 없는 거리로 운영되며 4월 18일 오후 7시에는 특설무대에서 개막식이 열린다.

차 없는 거리에는 먹거리와 푸드트럭이 마련되는 ‘철쭉푸드’, 지역 소상공인이 참여하는 ‘철쭉마켓’, 다양한 공연이 펼쳐지는 ‘철쭉스테이지’ 등이 마련된다.

올해 축제는 기존의 꽃 관람 중심 행사에서 한 단계 발전해 야간 경관 연출과 디지털 체험 콘텐츠를 강화했다. ‘철쭉 라이트업(Light-up)’을 통해 철쭉동산 일대에 야간 경관을 연출하고 방문객 주요 동선과 포토존을 중심으로 다양한 조명을 설치한다.

또한 철쭉공원 터널 구간에는 움직임이나 소리에 반응하는 인터랙티브 조명 공간을 조성해 방문객이 직접 참여하고 체험할 수 있는 새로운 야간 콘텐츠를 선보인다. 이와 함께 ‘철쭉 스마트가든(Smart Garden)’ 콘텐츠도 도입된다. 축제장 주요 지점에 설치된 QR코드를 통해 철쭉의 종류와 군포 철쭉의 역사 등을 확인할 수 있는 해설 콘텐츠를 제공해 시민들이 자율적으로 축제를 즐길 수 있도록 했다.

이 밖에도 축제장 곳곳에는 조형물과 포토존을 조성하는 ‘아트스팟(Art Spot)’을 설치해 방문객들이 철쭉과 함께 다양한 추억을 남길 수 있도록 할 계획이다.

하은호 군포시장은 “군포철쭉축제는 매년 많은 시민과 관광객이 찾는 군포시 대표 봄 축제”라며 “올해는 야간 경관과 디지털 체험 콘텐츠를 강화해 낮과 밤 모두 즐길 수 있는 축제로 준비한 만큼 많은 시민과 관광객들이 방문해 봄꽃의 아름다움과 축제의 즐거움을 함께 느끼시길 바란다”고 밝혔다.

안승순 기자
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