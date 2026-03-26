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전남, 선박 AI 자율운항 실증 클러스터 추진

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목포대·HD현대삼호 등과 협약

전국에서 가장 많은 소형 선박이 운항하는 전남도가 선박 운항 안전을 위한 해양 인공지능(AI) 자율운항 실증 클러스터 구축에 나섰다.

전남도는 24일 도청에서 국립목포대와 HD현대삼호, 한국해양교통안전공단, 아비커스와 함께 선박 운항 안전관리와 예방 체계 구축을 위한 해양 AI 자율운항 실증 클러스터 조성 업무협약을 했다.

협약에 따라 이들 기관은 전남 해안의 어선·연안여객선·레저 선박 등 소형 선박의 AI 기반 충돌 예방과 자율운항 기술을 실증하고 해양 AI 자율운항 데이터 구축과 산업화를 추진한다.

도는 실증 해역과 참여 선박 발굴을 맡고 목포대는 연구개발과 인재 양성, 해양교통안전공단은 기술 검증과 제도 개선, HD현대삼호는 제조·설치 체계 구축, 아비커스는 AI 충돌 예방 및 자율운항 기술 개발과 데이터 수집을 맡는다.

전남도는 앞으로 실증–생산–표준화–인력 양성으로 이어지는 해양 AI 산업 전 주기 협력 체계를 구축하고 연계 사업을 발굴해 지역을 해양 AI 자율운항 거점으로 육성할 계획이다.


무안 류지홍 기자
2026-03-26 19면
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