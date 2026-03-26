“대구 물 문제, 시민 공감이 전제… 수질·수량 테스트로 안전성 확보 먼저”

‘30년 물 전문가’ 장재옥 추진단장구미 등과 취수원 놓고 오랜 갈등
여과·복류수 활용 땐 사업비 절감
전국 150곳 운영… 기술 활용 가능
“대구의 물 문제 해결은 무엇보다 시민 공감대와 수용성 확보가 전제되어야 합니다.”
장재옥 대구시 맑은물하이웨이추진단장은 25일 서울신문과의 인터뷰에서 대구 취수원 이전 사업에 대해 “해결하기 어렵지만, 해결하지 않으면 안 될 문제”라고 요약했다. 또 “대구는 구미산단 페놀 유출이라는 수질 오염 사고를 직접 겪었기 때문에 다른 지역보다 수질 안전성에 대한 시민의 요구 수준이 매우 높다”고 덧붙였다.
한국수자원공사에서 30년 넘게 근무하며 낙동강유역본부장 등을 지낸 물 전문가인 그는 2022년 대구시에 영입됐다. 장 단장이 진단한 대구 취수원 이전 사업의 가장 큰 걸림돌은 오랜 표류로 인한 시민 불신과 피로감이다.
그는 “대구가 정부에 이전을 요청한 이후 20여년 동안 지방자치단체 간 협약이 번복되고 시민 시각이 바뀌면서 논의가 장기화했고 시민들의 피로감도 상당히 누적된 상황”이라며 “외부 변수가 많은 만큼 플랜 A와 더불어 현실 가능한 대안도 있어야 했다”고 평가했다.
장 단장은 정부가 제안한 강변여과수·복류수 사용안의 최대 장점으로 수질 안전성과 경제성을 꼽았다. 그는 “강변여과수와 복류수는 하천에서 직접 물을 끌어오는 기존의 표류수 방식보다 훨씬 깨끗한 원수를 충분히 확보할 수 있다”며 “구미 해평취수장이나 안동댐 안이 지자체 간 갈등으로 난항을 겪어온 만큼 대구 인근에서 취수가 가능한 이 방안이 갈등 비용을 최소화할 현실적 해법”이라고 설명했다.
복류수와 강변여과수 방식은 이미 전국적으로 활용되고 있다. 복류수는 전국 142곳에서, 강변여과수 또한 8곳에서 운영되고 있어 기술적 측면에서도 도입에 문제가 없다는 게 장 단장의 설명이다.
그는 “두 가지 방식 모두 국내에서 오래전부터 운영되던 기법이라 데이터도 많이 축적돼 있다”며 “과학적으로 입증된 취수 방식”이라고 말했다.
장 단장은 일부 시민·사회단체가 복류수·강변여과수 활용에 우려를 제기하는 데 대한 입장도 밝혔다. 그는 “대구 취수원 이전의 목적이 수질 오염 사고 대응과 안전한 원수를 확보하는 것인 만큼 수질 오염 사고 등에 대한 우려가 해소되어야 한다는 데 대해선 시도 전적으로 공감하고 있다”며 “따라서 정부와 공동으로 파일럿 테스트를 다양한 조건에서 실시하고 수량 확보와 수질 안정성을 종합적으로 확인할 계획”이라고 설명했다.
이와 함께 “수량과 수질, 사고 리스크 방지 등 대구 시민에게 가장 유리한 방안이 정부 사업 계획에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 약속했다.
장 단장은 끝으로 “수자원공사에서도 정수 처리 능력이 뛰어나다고 보는 지자체가 부산시와 대구시”라며 “30여 년 전 낙동강 페놀 유출 사고를 계기로 수질 오염 사고 대응 체계가 완벽히 갖춰진 데다 새로운 취수 방식이 도입되면 대구 시민은 더욱 깨끗하고 안전한 물을 마시게 될 것”이라고 힘주어 말했다.
대구 민경석 기자