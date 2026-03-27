오늘 서해 수호의 날… 태극 문양 만드는 고사리손

제11회 서해 수호의 날을 하루 앞둔 26일 광주 북구청직장어린이집에서 아이들이 고사리손으로 태극기 문양을 찍어내고 있다. 매년 3월 넷째 금요일로 지정된 서해 수호의 날은 제2연평해전(2002), 천안함 피격(2010), 연평도 포격전(2010) 등 북한의 도발에 맞서 서해를 지키다 희생된 호국 장병들을 기리고 국토수호 결의를 다지는 날이다.

광주 연합뉴스