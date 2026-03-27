서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울 역세권 325곳, 2031년까지 일자리·주거

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘블랙이글스’부터 ‘꽃길 걷기’ 퍼레이드까지…여의

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“살던 곳에서 건강하게”… 어르신 노후, 성동이

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

더 길어진 석촌호수 벚꽃축제… 여유롭게 ‘송파의

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

오늘 서해 수호의 날… 태극 문양 만드는 고사리손

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

오늘 서해 수호의 날… 태극 문양 만드는 고사리손
제11회 서해 수호의 날을 하루 앞둔 26일 광주 북구청직장어린이집에서 아이들이 고사리손으로 태극기 문양을 찍어내고 있다. 매년 3월 넷째 금요일로 지정된 서해 수호의 날은 제2연평해전(2002), 천안함 피격(2010), 연평도 포격전(2010) 등 북한의 도발에 맞서 서해를 지키다 희생된 호국 장병들을 기리고 국토수호 결의를 다지는 날이다.
광주 연합뉴스


제11회 서해 수호의 날을 하루 앞둔 26일 광주 북구청직장어린이집에서 아이들이 고사리손으로 태극기 문양을 찍어내고 있다. 매년 3월 넷째 금요일로 지정된 서해 수호의 날은 제2연평해전(2002), 천안함 피격(2010), 연평도 포격전(2010) 등 북한의 도발에 맞서 서해를 지키다 희생된 호국 장병들을 기리고 국토수호 결의를 다지는 날이다.

광주 연합뉴스
2026-03-27 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울디자인창업센터 동대문캠퍼스 개관

오세훈 “청년들 브랜드 성장 지원”

학교로 찾아가는 관악 “아이들 상상력 마음껏 펼치도

박준희 구청장 신림 남강중 방문

우리 아이 오감으로 키워요…성북구, 미디어아트 접목

시각·촉각 결합한 놀이환경 구현

구로구, ‘구로형 기본사회’ 4대 전략 실행계획 수

“누구나 인간다운 삶을 영위할 수 있도록”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr