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이동업 경북도의원 “매년 6만명 청년 유출, 일자리가 정답... 지역 기업·청년 창업 우대 실질화 시급”

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“지역업체·청년기업 입찰 문턱 낮춰야... 실적 장벽은 정책 모순”


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이동업 경북도의원


경북도의회 이동업 의원(포항7·국민의힘)은 지난 18일 제361회 임시회 제1차 본회의 도정질문을 통해 매년 6만명에 달하는 청년 유출 문제를 지적하며 그 근본 원인인 일자리 부족 해결을 위한 ‘행정의 대전환’을 요구했다.

국가데이터센터 자료에 따르면, 도내 타·시도 전출인구 중 도내 청년(19~34세)의 전출 비중은 2021년 47.60%에서 2025년 49.90%로 증가했으며, 전출 사유 1위는 단연 ‘일자리’인 것으로 나타났다.

이 의원은 일자리가 사람을 머물게 하는 핵심임에도 경북도는 정작 일자리를 만드는 지역 기업 지원에 인색하다고 지적했다. 특히 2024년과 2025년 경북도와 산하 공공기관의 용역 및 건설 계약 현황을 분석한 결과 “계약 금액의 절반이 넘는 54.70%가 타 지역 업체로 유출되고 있다”고 질타했다. 또한 타 지역 업체와의 계약 건수가 2024년 대비 2025년에 17.50%나 폭증한 점을 들며 “지역 업체 소외 현상이 갈수록 심화하고 있다”고 강조했다.

이어 그는 “경북도가 지난 5년간(2021~2025년) 청년 창업 지원에 832억원이라는 막대한 예산을 쏟아부었지만, 정작 입찰 등 실전에 나선 청년 기업들은 ‘높은 실적의 벽’에 부딪혀 고사하고 있다”고 꼬집었다.

또한 “현재의 ‘경북도 일반용역 적격심사 세부기준’이 실적 위주로 짜여 있어, 실적이 없는 신생 청년 기업에게는 입찰 참여 자체가 ‘넘을 수 없는 벽’이 되고 있다”고 지적했다.

이 의원은 ▲특정 금액 이하 사업에 대한 ‘도내 업체 입찰 원칙화’ ▲청년창업기업 대상 분야별 가산점 확대 및 심사기준 전면 개선 등을 통해 지역 기업과 스타트업이 공정한 기회를 얻을 수 있도록 실효적 대책 마련을 강력히 주문했다.

온라인뉴스부
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