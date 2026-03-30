전남 ‘중동 사태’ 피해 기업·섬 주민 지원

수출보험료 한도 100만원 상향

276억 투입해 생활물류비 지원

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전남도가 중동 사태로 어려움을 겪는 수출 중소기업과 섬 주민들의 피해를 최소화하기 위해 수출보험료와 생활물류비 등 관련 지원을 확대한다.전남도는 수출보험료 지원 한도를 기존 500만원에서 600만원으로 상향해 수출 대금 미회수와 환율 변동 등 손실 위험에 적극 대응하는 한편 수출직불금 등 수출 기업 경쟁력 강화 사업에 중동 지역 수출 기업을 우선 지원한다고 30일 밝혔다. 최근 중동 사태 장기화로 해상 운임 상승과 물류 지연, 거래 불확실성 증가 등 수출 여건 악화와 환율 변동, 수출 대금 미회수 위험 등이 커지면서 중소기업의 경영 부담이 가중되는 상황이다.도는 또 중동 지역 수출입 기업의 수출보험, 물류, 해외 마케팅 등 모든 과정에 대한 맞춤형 지원과 수출입 다변화를 지원할 방침이다.이와 함께 도는 중동 사태에 따른 유가 상승에 대응해 섬 지역 주민의 이동과 생활물류비 부담을 줄이기 위해 8개 사업에 276억원을 투입한다. 먼저 섬 주민의 정주 여건 개선을 위해 휘발유·경유·등유·LPG(액화석유가스) 등 생활 연료와 해상운송비, 택배 운임(건당 3000원), 생필품 물류비를 지원한다.섬 주민들이 1000원으로 육지를 왕래할 수 있는 ‘천원 여객선 운임’ 사업과 여객선사 긴급 경영 안정 자금 지원 사업, 섬 지역 LPG 배관망 및 저장탱크 설치 사업도 추진한다.한편 도는 연안여객선과 어업용 면세유 인상분 50%의 국비 지원을 위해 정부와 국회를 대상으로 협의를 이어 가고 있다.무안 류지홍 기자