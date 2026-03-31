이새날 서울시의원 “아이들의 안전이 최우선”… 교통안전 캠페인 및 현장 간담회 개최



지난 30일 ‘1학기 교통안전 합동 캠페인’을 전개한 이새날 의원



지난 30일 열린 ‘1학기 교통안전 합동 캠페인’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.



지난 30일 열린 ‘1학기 교통안전 합동 캠페인’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.



지난 30일 열린 ‘1학기 교통안전 합동 캠페인’

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서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 30일 서울언북초등학교 앞에서 교육청, 강남구청, 강남경찰서, 한국도로교통공단 및 강남·수서 녹색어머니연합회 등 유관기관과 함께 ‘1학기 교통안전 합동 캠페인’을 전개하고, 연이어 학교 현안 청취를 위한 간담회를 가졌다고 밝혔다.이번 캠페인은 2022년 언북초 인근 스쿨존에서 발생한 가슴 아픈 사고를 잊지 않고, 지역사회의 통학로 안전 경각심을 다시 한번 일깨우기 위해 민·관·경이 대대적으로 합동하여 마련됐다. 이 의원과 참가자들은 아침 등교 시간에 맞춰 학교 정문과 주변 사거리 등 교통안전 취약 지점을 직접 점검하며 학생들의 등교 맞이와 교통 지도를 진행했다.특히 현장 점검에서는 언북초의 고질적인 통학로 위험 요인이 적나라하게 확인됐다. 전교생 1300여명 중 대다수가 이용하는 정문 앞 100m 지점부터 보도 폭이 급격히 좁아져, 등교 피크 시간대에는 학생들이 인파에 밀려 차도로 내몰리는 아찔한 상황이 목격됐다. 또한 학교 인근 공사로 인해 레미콘과 덤프트럭 등 대형 차량이 좁은 이면도로를 학생들과 공유하고 있어 하교 및 방과 후 시간대의 안전대책 마련이 시급한 것으로 나타났다.캠페인 직후 언북초 도서관에서 열린 ‘청렴·소통 간담회’에서는 이러한 현장의 위험 요소를 바탕으로 학부모들의 생생한 민원 청취가 이어졌다.이날 간담회에서는 최근 학부모들의 우려가 큰 언북초 학교복합화시설 관련 민원 해소 방안과 공동학구도로로 인한 등·하굣길 통학로 확보 문제 및 경찰서·구청의 협조 체계 구축, 학생들의 동선과 맞닿아 있는 학교 밖 시설 개선 방안 등이 논의됐다. 참석한 교육청 및 관계 기관들은 탁상행정을 지양하고 현장 상황을 적극적으로 반영한 실질적인 대책을 약속했다.이 의원은 “매일 아침 아이들을 위해 봉사해주시는 강남·수서 녹색어머니연합회를 비롯한 캠페인 참가자 모든 분께 깊이 감사드린다”며 “우리 아이들이 비좁은 보도에서 차도로 밀려나고, 거대한 공사 차량 옆을 아슬아슬하게 지나가야 하는 작금의 현실은 어른들의 부끄러운 직무유기”라고 강도 높게 지적했다.이어 그는 “오늘 확인된 언북초의 위험 요소와 간담회에서 제기된 복합화시설 문제 등은 교육청이나 구청 어느 한 곳의 힘만으로는 해결할 수 없다”며 “유관기관들이 핑퐁 게임을 멈추고 혼연일체가 되어, 학부모님들이 안심하고 자녀를 보낼 수 있는 ‘절대 안전 통학로’를 완성하는 데 서울시의회 차원의 모든 역량을 쏟겠다”고 강조했다.온라인뉴스부