‘여수 바이오화학 시험인증센터’ 개소

220억원 투입…생분해·바이오매스 시험·평가·인증 원스톱 지원



‘여수 바이오화학 시험인증센터’가 9일 여수 국가산업단지 미래혁신지구에서 개소식을 하고 있다.

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생분해성 플라스틱 산업의 핵심 인프라로 자리 잡을 ‘여수 바이오화학 시험인증센터’가 9일 전남 여수 국가산업단지 미래혁신지구에 개소했다.센터는 2023년부터 총사업비 220억 원을 들여 연면적 2033㎡ 규모로 건립됐다.이곳은 생분해와 바이오매스 시험·분석 장비를 갖추고 기업의 시험·평가·인증 모든 과정을 원스톱으로 지원하게 된다.특히 센터는 글로벌 환경 규제 강화에 따른 시험 조건 변경(퇴비화→토양 등)에 선제적으로 대응한다.기존 고온 퇴비화뿐만 아니라 실제 자연환경과 유사한 상온 토양 조건에서의 생분해도를 평가하는 등 맞춤형 인프라를 통해 기업의 발 빠른 국내외 시장 진출을 돕게 된다.그동안 지역 전문 인증기관의 부재로 타 지역 시험소를 이용하며 시간과 비용 부담을 겪었던 전남 지역 석유화학 기업은 이번 센터 개소로 여수에서 시험·분석·인증·컨설팅 통합 지원을 받을 수 있어 글로벌 경쟁력 확보에 큰 탄력을 받게 됐다.김기홍 전남도 전략산업국장은 “여수산단은 전남 경제의 핵심 엔진인 만큼, 이번 센터가 글로벌 저가 공세와 탄소중립이라는 거대한 파고를 넘는 변화의 기지가 돼야 한다”며 “국제 수준의 평가 체계 확립과 고부가 화학산업으로의 전환을 통해 여수를 세계적 친환경 산업의 메카로 도약시키기 위해 적극 지원하겠다”고 밝혔다.여수 류지홍 기자