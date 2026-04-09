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서초, 도시미관 해치는 ‘거미줄 전선’ 걷어낸다

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공중케이블 정비추진단 구성
올해 전주·통신주 23㎞ 정리


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서울 서초구는 매년 주택가 공중선(전선) 정비를 대대적으로 하고 있다. ﻿지난해 9월 공중선을 정비하기 전 반포4동 전신주에 전선과 통신선이 얽혀 있는 모습(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 정비 후 깔끔하게 정리된 모습.
서초구 제공


서울 서초구는 공중에 얽혀 도시 미관을 저해하는 주택가 공중선(전선)에 대한 대대적 정비를 실시한다고 8일 밝혔다. 구는 매년 한국전력, 6개 통신사 등과 ‘공중케이블 정비추진단’을 구성해 공중선을 정비하고 있다.

올해는 서초2동에 있는 사도감어린이공원과 방배2동 청두어린이공원 인근 주택가의 전주 592개, 통신주 123개 등 총 23㎞ 구간 정비를 추진할 계획이다. 앞서 구는 2016년 잠원동 주택가를 시작으로 지난해 반포4동 서래마을까지 10년간 총 137㎞ 구간에 대해 공중선 정비를 실시했다. 해당 구간은 통신사 케이블이 거미줄처럼 얽혀 있고, 방치된 선이 많아 주민 불편에 따른 민원이 이어졌다.

구는 한국전력, 6개 통신사와 합동으로 폐선 철거, 방사형 인입선 묶기 등 공중선 현장 정비에 돌입한다. 또 전신주·통신주에 대한 안전 점검을 체계적으로 실시해 안전하고 쾌적한 보행 환경을 마련할 계획이다. 전성수 구청장은 “어지럽게 얽혀 있는 공중선을 깔끔하게 정리해 도시 미관을 개선하고, 주민들이 안전하고 쾌적하게 걸을 수 있는 골목길을 만들겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-04-09 21면
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