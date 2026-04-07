종로 “사장님, 저금리로 1억 빌리세요”[“소상공인 힘내세요” 응원 뛰어든 행정]

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315억 지원… 1년 거치·4년 상환


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정문헌(왼쪽) 종로구청장이 지난달 18일 구청 기획상황실에서 열린 ‘소상공인 지원사업 추진 업무협약식’에 참석했다.
종로구 제공


서울 종로구는 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인을 위해 315억원 규모의 금융 지원을 실시한다고 7일 밝혔다. 구는 서울신용보증재단과 협력해 담보력이 부족한 소상공인 대상으로 저금리 대출을 제공할 계획이다.

대상은 보증 금지 및 제한 업종에 해당하지 않는 소상공인이다. 지원 한도는 최대 1억원이며 1년 거치 후 4년 균등분할 상환 조건이다. 금리는 변동 금리를 적용하지만 구에서 1년간 2.0%, 서울시에서 4년간 1.8%의 이자를 동시 지원해 대출 첫해 3.8%의 혜택을 받을 수 있다.

대출은 매주 수요일 구청 6층에서 상담한 뒤 서울신용보증재단의 보증서를 발급받으면 된다. 이후 지난달 18일 구와 협약을 맺은 5개 금융기관(우리은행, 국민은행, 하나은행, 신한은행, 새마을금고)에서 진행하면 된다. 새마을금고는 올해 새로 추가됐다. 자세한 사항은 구 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 특별신용보증 관련 문의는 서울신용보증재단 종로지점에서 안내한다.

정문헌 구청장은 “앞으로도 지역 경제 활성화와 소상공인들의 경제적 부담을 덜어주는 의미 있는 정책을 지속적으로 추진할 것”이라고 밝혔다.


유규상 기자
2026-04-08 20면
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