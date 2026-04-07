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홍원길 경기도의원, 녹색어머니연합회와 징검다리봉사단 업무협약 체결식 참석

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홍원길 의원이 6일 경기도의회 김포상담소에서 ‘김포녹색어머니연합회와 김포징검다리봉사단’ 업무협약(MOU) 체결식에 참석해 관계자와 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


홍원길 경기도의원(국민의힘, 김포1)은 6일 경기도의회 김포상담소에서 ‘김포녹색어머니연합회와 김포징검다리봉사단’이 지역 아동의 안전한 교통안전 문화 확산과 지역사회 봉사 공동참여 등에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약식은 상호 협력을 통해 어린이 교통안전 활동을 강화하고, 지역사회 봉사 네트워크를 구축하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약을 통해 ▲어린이 교통안전 캠페인 공동 추진 ▲교통안전 교육 및 홍보 협력 ▲지역사회 봉사활동 공동참여 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

이날 행사에 참석한 경기도의회 문화체육관광위원회 홍 의원은 “아이들의 안전한 통학 환경 조성은 무엇보다 중요한 과제”라며 “지역 봉사단체와 학부모 단체가 함께 힘을 모으는 이번 협약이 지역사회 안전 문화 확산에 큰 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다. 이어 “도의회 차원에서도 어린이 교통안전과 관련된 지원이 확대될 수 있도록 관심과 노력을 이어가겠다”고 덧붙였다.


온라인뉴스팀
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