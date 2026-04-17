9300개 문화·관광정보 한눈에… ‘경기 컬처패스’ 개편

축제·무료 공연·강좌 등 안내

인증미션 마치면 1만원 쿠폰

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경기도가 일상 속 문화 향유를 돕는 ‘경기 컬처패스’ 앱을 전면 개편해 사용자 주변 문화·관광 시설 정보와 현장 참여형 미션 혜택을 통합 제공한다고 16일 밝혔다.경기 컬처패스는 영화, 공연, 전시, 스포츠, 숙박 등 문화생활과 관련해 최대 6만원의 할인쿠폰을 지원하는 사업으로 2025년 9월 시작됐다.이번 앱 개편의 핵심은 단순 ‘쿠폰 지급(관람 지원)’ 방식을 넘어선 ‘참여형 서비스’ 체계다. 앱을 켜면 위치 기반으로 도내 9300여개 문화·체육·관광 시설 정보가 실시간 제공된다. 영화, 공연, 스포츠 등 기본 정보는 물론 산업관광, 경기바다(해양 관광), 웰니스(치유와 휴식 결합), 워케이션(일과 휴가 결합) 등 경기도만의 특색 있는 테마 여행 정보까지 한눈에 확인할 수 있다.이와 함께 ‘컬처 프로그램’ 메뉴를 신설해 각 시군에서 열리는 축제, 무료 공연, 강좌 등의 정보를 한곳에 모았고 ‘리워드’ 시스템도 도입했다.신규 기능인 ‘트레저헌팅’은 지정된 문화 시설이나 축제장, 공연 프로그램 등 현장을 방문해 QR코드를 인증하는 미션이다. 5개의 인증 미션을 마친 1000명(선착순)에게 전국 어디서나 쓸 수 있는 1만원 상당의 ‘액티비티 쿠폰’을 지급한다.안승순 기자