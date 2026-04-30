이숙자 서울시의회 운영위원장, ‘대한민국을 이끌 여성지도자상’ 수상

여성 공공 리더십 실천 사례로 선정… 의회 운영 기능 수행 의미 반영

정책 조정과 의정 지원 역할 지속… 공공 책임성 기반 의정활동 강조



서울시의회 이숙자 운영위원장이 수상 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

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서울시의회 운영위원장 이숙자 의원(국민의힘, 서초2)은 한국여성단체협의회가 주관하는 ‘대한민국을 이끌 여성지도자상’을 수상했다. 해당 상은 공공과 사회 각 분야에서 여성 리더십을 실천한 인물을 대상으로 수여된다.한국여성단체협의회는 여성의 사회 참여 확대와 공공 영역에서의 역할 강화를 목표로 활동하고 있다. 이번 시상은 이러한 취지에 맞춰 각 분야 발전에 기여한 여성 지도자를 선정했다.의회 운영의 핵심인 공공 의사결정 과정에서의 정책 조정과 의정 지원 역할이 이번 수상에 주요하게 반영됐다. 특히 다양한 이해관계를 조율하며 의정 운영의 안정성을 유지한 점이 핵심 평가 요소로 작용했다.이 위원장은 “역할과 책임을 다시 인식하는 계기가 됐다”고 수상 소감을 밝히며 “의회의 기능을 충실히 수행하고 정책의 실효성을 높이는 데 집중하겠다”고 강조했다.류정임 리포터