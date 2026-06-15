단체장 교체·정치 지형 변화… 시도 ‘행정통합’ 원점 재논의

이원택 “완주 대신 전주·김제 통합”

부산·경남 통합은 추진 동력 약화

무산됐던 대구·경북 재추진 시동

대전·충남 행정통합엔 여야 충돌

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6·3 지방선거 이후 지방자치단체장 교체와 함께 정치 지형이 바뀌면서 행정통합에 대한 재검토가 시작됐다. 통합창원시에서는 재분리 주장이 나왔고 통합 논의가 활발했던 부산·울산·경남 지역과 전주·완주 등은 추진 동력이 약화될 분위기다.14일 정치권에 따르면 이원택 전북지사 당선인은 최근 전주·완주 행정통합 추진 의사가 없음을 밝힌 대신 전주·김제 통합에 관심을 내비치고 나섰다. 이 당선인은 유희태 완주군수 당선인 선거대책본부 해단식 등에서 “전주·완주 통합은 임기 중 추진할 의사가 없다는 것을 다시 한번 말씀드린다”고 강조했다. 두 지자체가 각각 발전을 위한 일에 집중하는 게 효율적이라는 게 그의 판단이다. 반면 그는 전주와 자신의 의원 시절 지역구인 김제 통합에 대해서는 지난 10일 “긍정적으로 봐도 좋다. 시너지가 날 거라고 본다”고 발언해 추이가 주목된다.반면 조지훈 전주시장 당선인은 그동안 전주·완주 통합을 위해 정치적 기득권을 내려놓겠다는 의지를 보여 와 진통이 예상된다. 조 당선인은 지난 4월 “전주와 완주의 통합은 더는 미룰 수 없는 시대적 과제”라며 “통합이 성사된다면 통합시의 시장직을 완주 쪽에 양보할 용의가 있다”고 강조했다. 최근 언론 인터뷰 등에서도 “통합을 위한 상생 방안을 찾고 구체화하면서 추진할 계획”이라고 밝혔다.경남 통합창원시 재분리 여부도 주목된다. 박완수 경남지사 당선인과 강기윤 창원시장 당선인은 선거 과정에서 통합창원시 재검토를 주장하며 현행 창원특례시 유지, 5개 행정구 자치구 전환, 마산·창원·진해 3개 도시 환원, 기타 대안 등 4개 안을 놓고 시민 의견을 수렴하겠다고 밝혔다.경남 함안에서는 차석호 함안군수 당선인이 창원시의 광역시 승격을 전제로 한 ‘창원·함안 행정통합’을 장기 과제로 언급해 관심을 끈다.지방선거 이후 부울경 지역 정치 지형이 바뀌면서 ‘경남부산통합특별시 설치 특별법’ 등 부산·경남 행정통합 논의도 재검토가 불가피하다는 전망이 나온다.경북도는 한차례 무산됐던 대구·경북 행정통합 재추진에 시동을 걸었다. 도는 국회 법제사법위원회에 계류 중인 관련 특별법 통과를 전제로 보완 과제 연구 용역을 추진해 주민 수용성, 행정체계 개편, 지방의회 통합 등 쟁점을 점검한다.대전·충남 행정통합을 놓고는 여야가 충돌했다. 국민의힘 충남도당은 박수현 충남지사 당선인의 행정통합 공약 후퇴를 주장하며 “대국민 사기극”이라고 비판했고, 민주당 충남도당은 “인수위 논의를 거쳐 정리할 계획”이라며 정치 공세 중단을 촉구했다.전주 설정욱·창원 이창언·안동 김형엽 기자