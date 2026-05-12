중동사태 장기화 대응…평택시, 기업지원 예산 15억 원 추가 편성



평택시청 전경

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경기 평택시는 중동 지역 정세 불안 장기화 등 대외 환경 악화에 선제적으로 대응하고, 관내 수출기업의 경영 안정을 지원하기 위해 지난 8일 열린 제263회 임시회에서 기업 지원 예산 15억 원을 추가 편성했다고 밝혔다.자금 분야에서는 경기신용보증재단을 통해 운영 중인 특례 보증에 5억 원, 중소기업 육성자금에 5억 원 등 총 10억 원을 추가 출연해 관내 중소기업에 원활한 자금 조달을 지원한다.수출기업 지원 분야는 총 3개 사업에 5억 원의 예산이 투입된다. 평택산업진흥원에서 실시한 <중동사태 관련 기업 영향 실태> 보고서 및 평택시와 평택상공회의소 등 6개 기관이 참여하는 ‘비상경제협의체’ 회의를 통해 도출된 기업 현장 수요를 적극적으로 반영한 맞춤형 지원 정책이다.세부 사업으로는 ▲물류비 지원 사업 ▲수출·환 변동 보험료 지원 사업 ▲해외 플랫폼 입점 사업 등이 있다.정장선 시장은 “중동사태 장기화에 따른 대외 불확실성이 높아지고 있는 만큼 기업 경영 여건 악화에 적기 대응하고, 중소기업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위해 예산을 추가 확보했다”라며 “앞으로도 기업 수요를 반영한 실효성 있는 맞춤형 지원 정책을 탄력적으로 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자