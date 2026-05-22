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광진, 입학사정관이 직접 대입 설명회

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새달 15~18일, 12개 대학 참여

서울 광진구가 학생과 학부모에게 정확한 입시 정보를 제공하고 체계적인 진로·진학 설계를 지원하기 위해 ‘대학별 입학사정관이 들려주는 대입 전형 설명회’를 6월 15일부터 18일까지 연다.

구는 21일 광진구청 대강당에서 학생과 학부모 1200명을 대상으로 설명회를 한다고 밝혔다. 건국대, 한양대 등 서울·경기권 주요 12개 대학 입학사정관이 직접 참여해 대학별 입시 전형과 학생부종합전형 준비 방향 등을 안내한다.

입시 설명회에서는 하루 3개 대학이 대학별 전형 특징과 준비 전략을 상세히 소개한다. 대학별 입학사정관과의 일대일 맞춤형 상담도 진행된다. 상담은 현장 접수를 통해 신청할 수 있다. 대학 입학사정관이 직접 제공하는 최신 입시 정보를 바탕으로 보다 실질적인 진학 전략 수립에 도움이 될 것으로 보인다.

구는 ﻿입시 관련 사업을 운영하고 있다. 구청 5층 진학상담실에서는 입시 전문가 대면 상담을 상시 운영 중이다.

광진구 관계자는 “앞으로도 신뢰할 수 있는 진로·진학 지원 환경을 확대해 교육하기 좋은 도시로 만들어 가겠다”고 밝혔다.


서유미 기자
2026-05-22 20면
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