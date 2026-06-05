전남교육청, 10~11일 순천에서 대입정보박람회 개최

순천만생태문화교육원···국내외 87개 대학 참여

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전남교육청이 오는 10~11일 순천만생태문화교육원에서 ‘2027학년도 대입정보박람회’를 개최한다. 이번 박람회는 2027학년도 대학입시를 준비하는 학생과 학부모에게 정확하고 신뢰도 높은 대입 정보를 제공하고, 교원의 진학지도 전문성을 높이기 위해 마련됐다.국내 주요 대학과 미국 트로이대학교를 포함한 총 87개 대학이 참여한다. 학생과 학부모는 대학 입학관계자와 직접 상담하며 대학별 전형 특징과 지원 전략을 확인할 수 있다.교원을 대상으로 2027학년도 대입전형 변화에 대한 이해를 높이고 진학지도 역량을 강화하기 위한 전문 연수도 운영한다. 교육청은 이를 통해 학교 현장의 진학상담 전문성을 높이고 보다 체계적인 진학 지원을 뒷받침할 계획이다.전남교육청은 현재 전남·광주 통합을 앞둔 교육환경 변화 속에서도 학생 진학 지원에 공백이 발생하지 않도록 기존 지원체계를 안정적으로 유지하는 데 주력하고 있다. 또한 광주광역시교육청과 함께 지역 간 교육정보 접근 격차를 최소화하고 교육정보 소외 지역이 발생하지 않도록 대입 지원 분야 협력 방안을 지속적으로 논의하고 있다.전남교육청은 그동안 진로진학상담센터 운영, 일반고 교원 네트워크 활성화, 교원 진학 역량 강화 연수 등 다양한 대입 지원 정책을 추진해 왔다. 이번 박람회 역시 지역 간 정보 격차를 해소하고 학생들의 진학 선택권을 확대하기 위한 현장 중심 지원 사업이다.김대중 교육감은 “대입정보박람회는 학생과 학부모가 변화하는 입시 환경을 정확히 이해하고 미래를 설계하는 중요한 기회다”라며 “전남·광주 통합 과정에서 학생 지원은 흔들림 없이 이어가고, 양 지역의 교육 역량을 연결하는 협력 기반을 더욱 확대해 학생 중심의 진학 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.무안 최종필 기자