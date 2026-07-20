금천, 행안부 서울 자치구 평가 ‘최고 1등급’…94% 가까운 달성률

지난해 2등급에서 최고등급으로 도약
서울 금천구는 행정안전부 주관 ‘2026년 지방자치단체 합동평가’ 서울 25개 자치구 평가에서 최고등급인 ‘1등급’을 달성했다고 20일 밝혔다. 지난해 2등급에서 한 단계 상승한 결과다.
지방자치단체 합동평가는 국가위임사무와 국고보조사업, 국가 주요 시책 등의 추진 성과를 종합 평가하는 제도다. 서울시는 이를 바탕으로 자치구의 정량지표 달성률과 정성평가 우수사례, 평가 준비 노력도 등을 종합 평가해 1~4등급을 부여한다.
구는 정량평가 대상 46개 지표 가운데 43개 지표의 목표를 지켜 93.5%의 달성률을 기록했다. 복지·보건·안전·환경·일자리 등 주민 생활과 밀접한 다양한 분야에서 목표를 달성하며 균형 있는 정책 추진 역량에서 높은 점수를 받았다. 구는 정량평가, 정성평가, 노력도 등 모든 평가 분야에서 고르게 우수한 성과를 거두며 구정 전반의 행정 역량을 인정받았다고 설명했다.
정성평가에서는 ‘1회용품 사용 줄이기’ 사업이 우수사례로 선정됐다. 청사에 텀블러 세척기를 설치해 직원과 주민이 다회용 컵을 편리하게 사용할 수 있는 환경을 만든 점 등이 좋은 평가를 받았다.
노력도 부문에서는 6개 평가 항목을 모두 충족했다. 구는 합동평가 종합 추진계획을 수립하고 정기적 추진상황 점검과 지표 담당자 교육, 부진 지표 집중관리, 우수사례 발굴 등을 지속 추진했다. 또 지표별 실적을 수시로 점검하고 부진 지표는 원인을 분석해 개선방안을 마련하는 등 체계적 성과관리 체계를 운영했다.
송현주 기자
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