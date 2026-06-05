김대중 전남교육감, 교육부 장관에게 ‘통합 재정 지원’ 요청···교원 정원 보장도

전남교육청서 전남광주 통합추진 보고회

최교진 교육부 장관과 김대중 전남광주특별시교육감 당선인이 전남교육청 상황실에서 교육행정체제 통합 추진 보고회를 갖고 있다.

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김대중 전남광주통합특별시 교육감 당선인이 5일 최교진 교육부 장관에게 통합교육청 교육재정 지원 근거를 특별법에 명확히 담아줄 것을 요청했다.김 교육감은 이날 전남교육청에서 열린 ‘교육행정 체제 통합 추진 보고회’에서 교육 격차를 줄이고 미래교육 기반을 안정적으로 구축할 수 있도록 통합특별법에 재정 지원 근거를 반영해야 한다고 강조했다.교육부와 전남교육청, 광주교육청이 함께 개최한 이날 보고회에는 교육부와 양 시도 교육청 통합추진단 관계자들이 참석해 통합 준비 경과를 공유했다. 조직·인사·재정·정보시스템·자치법규 등 분야별 추진 현황도 확인했다.김 교육감은 통합 후에도 농산어촌의 교육 기반을 유지할 수 있도록 특별법에 교원 정원 보장 특례도 반영해달라고 건의했다. 기존 학생 수 중심 산정 방식의 한계를 보완하고 농산어촌의 특수한 교육 여건을 정원 산정에 반영해야 한다는 취지다.김 교육감은 “통합교육청 출범이 한 달 앞으로 다가온 만큼 조직과 시스템 정비 등을 차질 없이 검토해 현장의 혼란을 줄이고 교육행정의 효율성을 높이겠다”고 말했다.최교진 교육부 장관은 “전남광주통합특별시교육청은 국가균형성장을 실현하고 교육자치를 활성화하는 전환점이 될 것”이라며 “전남교육청, 광주교육청과 긴밀히 소통하고 협력하면서 성공적인 출범을 위해 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.무안 최종필 기자