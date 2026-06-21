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서울 ‘잠수교 뚜벅이 축제’ 117만명 걸었다

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작년 상반기 방문객보다 13% 늘어


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올해 4월 26일부터 6월 14일까지 매주 일요일 서울 잠수교에서 열린 뚜벅뚜벅 축제에 참여한 시민들이 행사를 즐기고 있다.
서울시 제공


서울시는 지난 4월 26일부터 이달 14일까지 일요일마다 잠수교에서 열린 ‘2026 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’에 총 117만명이 찾았다고 21일 밝혔다. 지난해 상반기 방문객 103만명보다 약 13% 늘어난 수치다.

시가 방문객 2943명을 대상으로 조사한 결과 96.8%가 축제에 전반적으로 만족한다고 답했다. 재방문 의사도 96.8%로 같았다. 방문객 중 26.9%는 축제를 두 차례 이상 방문한 것으로 나타났다. 13.1%는 2번 방문했으며 3회 이상 방문자도 13.8%였다. 축제의 먹거리를 책임진 푸드트럭 ‘달빛식당’을 비롯해 수공예품을 판매하는 ‘달빛상점’, 지역 농산물을 취급하는 ‘서로장터’ 등은 축제 기간 총 9억 7000만원의 매출을 올렸다.

매주 다양한 프로그램을 선보인 것이 인기 비결이다. 주말 아침 일대를 산책하는 ‘쉬엄쉬엄 모닝’부터 ‘잠수교 봄 운동회’, ‘선셋 요가-나마스테, 한강’ 등 시민 참여형 프로그램이 다수 진행됐다. 잠수교 뚜벅뚜벅 축제는 9월 6일부터 10월 25일까지 다시 열린다.

박진영 시 미래한강본부장은 “가을 새로운 즐길 거리와 함께 돌아올 ‘차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.


김동현 기자
2026-06-22 19면
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