임만균 서울시의회 의장, ‘서울학생필하모닉
황철규 서울시의원, 윤희숙 위원장과 “성동
김운남 경기도의원, 특성화고 인재와 지역기
김일중 경기도의원 “정책 단절은 행정 불신
육교부터 경로당까지… 현장서 답 찾는 ‘양천 민원소
‘발로 뛰는 소통’ 이기재 구청장
우리 동네에 ‘최애 피서지’ 생겼다 [현장 행정]
영등포, 강마을어린이공원 개장
서울 전역 폭염중대경보…진교훈 강서구청장 “현장 대
간부회의서 단계별 대응체계 점검
‘구민 우선’ 세무행정에 진심인 강남, 재산세 분납
6월부터 ‘재산세 미리보기’ 운영
김현기 청장 “납세편의 지속확대”
5년연속 글로벌 MZ들의 ‘최애’ 서
서울이 5년 연속 글로벌 MZ세대가 가장 좋아하는 도시로 뽑혔다. 서울시와 서울관광재단은 미국 여행…
금산 ‘영천암 무량수각’·청양 ‘장곡
피서객 홀리는 ‘여름 夜시장’
토요일 밤이면 ‘토토의 꿈’ 현실이
5000억 걸린 ‘서울대 10개 만들
‘서울대 10개 만들기’로 불리는 교육부의 거점국립대 패키지 지원사업을 둘러싼 경쟁이 본격화하고 있…
독서도 피서다… 군위, ‘책캉스’ 눈
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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