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동작에서 이동권은 배려 아닌 ‘권리’

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방치된 빈집 주차장으로 활용하는 성북

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

모래사장 히어로

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모래사장 히어로
5일 강원 속초시 청호동 청호 해수욕장 백사장에 스파이더맨과 헐크 모래조각 작품이 설치 중이다.
속초 연합뉴스


5일 강원 속초시 청호동 청호 해수욕장 백사장에 스파이더맨과 헐크 모래조각 작품이 설치 중이다.

속초 연합뉴스
2026-08-06 19면
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