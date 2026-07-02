HD현대삼호, 지역 복지시설 신·증축 지원

복지시설 건립과 사회 공헌사업 등 32억원 투입



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HD현대삼호가 지역 복지 향상을 위해 17억 6000만원 상당의 예산을 들여 목포시 복지시설 2곳을 신·증축해 기부채납한다.먼저 목포시 연산동 일원에는 오는 11월 말 완공 예정으로 약 11억 3000만원을 들여 가칭 원산동 문화복지센터를 신축한다.연면적 389㎡에 지상 2층 규모의 센터는 1층에 건강검사 및 상담, 주민사랑방 역할을 할 다목적 복지실과 2층에 주민회의, 문화프로그램 등을 진행할 수 있는 다목적실을 마련할 예정이다.또 호남동 목포시노인복지관에는 오는 9월까지 6억 3000만원을 투입해 2층에 178㎡ 규모의 다목적실을 증축한다.해당 공간은 복지관 회원 및 지역 주민을 대상으로 한 회의 및 교육, 행사 등 다양한 프로그램에 활용될 예정이다.HD현대삼호 관계자는 “지역의 어려운 이웃을 돕고 지역과 상생하는 것은 기업의 책무”라며 “지역사회와 함께 성장하는 기업으로서 책임 있는 역할을 계속해 나가겠다”고 밝혔다.한편, HD현대삼호는 올해 다양한 사회공헌사업 추진과 함께 지자체 및 지역 기관과 협력해 농어촌 상생과 복지, 교육·문화·행사 등에서 폭넓은 지원을 이어가고 있다.영암 류지홍 기자