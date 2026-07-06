서울Pn

검색

‘서울아이 든든한끼’… 맞벌이·한부모 가정 돌봄

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

기피 시설 유수지의 대변신…‘영등포 제3스포츠센터

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

전국 최초·최대 규모 인공지능 기반 탄소포집장치

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

더 많은 장애인 건강관리 받았다…강북구, 틈새 없

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

전남광주통합특별시 해수욕장, 피서객 맞이 나서

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

10일부터 52개 해수욕장 개장, 해양레저문화 행사 등 다채


  •
전남광주통합특별시가 지난 1일 관계기관들과 해수욕장 개장 최종점검회의를 하고 있다.


본격적인 피서철이 다가오면서 전남광주통합특별시가 오는 10일부터 8월 23일까지 12개 시군 52개 해수욕장을 순차적으로 개장한다.

장흥 수문해수욕장이 가장 먼저 10일부터 문을 열고, 목포 외달도와 여수 만성리, 보성 율포솔밭, 완도 신지명사십리 등 지역 대표 해수욕장이 차례로 개장한다.

특히 올해는 해수욕장 이용객 60만명 달성을 목표로 해양레저부터 문화 행사, 갯벌 체험까지 지역 특색을 살린 다양한 해양관광 콘텐츠를 통해 ‘쉼과 즐거움으로 다시 찾는 해수욕장’을 조성할 방침이다.

여수 웅천과 완도 신지명사십리, 진도 가계 해수욕장에서는 카약과 패들보드, 윈드서핑 등 해양레저스포츠를 체험할 수 있고 고흥 남열 해돋이 해수욕장에서는 오는 18~19일 전국서핑대회를 펼친다.

또 함평 돌머리의 맨손 고기 잡기 체험 행사와 장흥 수문의 어린이 수상 안전 교실, 영광 가마미의 썸머 페스티벌, 완도 명사십리의 맨발 걷기 대회, 해남 송호의 버스킹 공연 등도 색다른 볼거리다.

시는 편의시설 정비와 환경 개선 등 11개 사업에 72억원을 들여 샤워실과 화장실 등 노후 시설을 정비하고 수질과 백사장 토양, 방사능 검사 결과를 공개하는 등 해수욕장 안심 환경도 조성했다.

이밖에 이용객 편의를 위해 파라솔과 평상 등 편의시설 사용 요금을 사전 공개해 바가지요금과 알박기 등 부당 관행도 집중 관리한다.

박태건 전남광주통합특별시 섬해양정책과장은 “인명 사고 예방을 최우선 과제로 안전 관리 인력 411명을 현장에 배치하고 종합상황실을 운영해 안전을 관리할 계획이다”며 “청정한 자연과 다양한 체험 활동이 어우러진 전남광주특별시 해수욕장에서 소중한 여름 추억을 만들길 바란다”고 밝혔다.

무안 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울 홍릉 강소특구, 2년 연속 과기부 평가 최고등

지난해 기업 투자 유치액, 목표 460% 754억원

“주민 만족시키는 구정의 변화… 중구의 큰 도약 완

김길성 서울 중구청장

“사람 돌아오는 종로, 반드시 만들것”

유찬종 구청장 취임식서 밝혀 주민 이익 최우선 재개발 약속

조유진 “합계출산율 1.0명 달성할 것”

첫 현장 일정 성모병원 신생아실 “영등포구의 미래, 아이들에 달려”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr