전남광주통합특별시 해수욕장, 피서객 맞이 나서

10일부터 52개 해수욕장 개장, 해양레저문화 행사 등 다채



전남광주통합특별시가 지난 1일 관계기관들과 해수욕장 개장 최종점검회의를 하고 있다.

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본격적인 피서철이 다가오면서 전남광주통합특별시가 오는 10일부터 8월 23일까지 12개 시군 52개 해수욕장을 순차적으로 개장한다.장흥 수문해수욕장이 가장 먼저 10일부터 문을 열고, 목포 외달도와 여수 만성리, 보성 율포솔밭, 완도 신지명사십리 등 지역 대표 해수욕장이 차례로 개장한다.특히 올해는 해수욕장 이용객 60만명 달성을 목표로 해양레저부터 문화 행사, 갯벌 체험까지 지역 특색을 살린 다양한 해양관광 콘텐츠를 통해 ‘쉼과 즐거움으로 다시 찾는 해수욕장’을 조성할 방침이다.여수 웅천과 완도 신지명사십리, 진도 가계 해수욕장에서는 카약과 패들보드, 윈드서핑 등 해양레저스포츠를 체험할 수 있고 고흥 남열 해돋이 해수욕장에서는 오는 18~19일 전국서핑대회를 펼친다.또 함평 돌머리의 맨손 고기 잡기 체험 행사와 장흥 수문의 어린이 수상 안전 교실, 영광 가마미의 썸머 페스티벌, 완도 명사십리의 맨발 걷기 대회, 해남 송호의 버스킹 공연 등도 색다른 볼거리다.시는 편의시설 정비와 환경 개선 등 11개 사업에 72억원을 들여 샤워실과 화장실 등 노후 시설을 정비하고 수질과 백사장 토양, 방사능 검사 결과를 공개하는 등 해수욕장 안심 환경도 조성했다.이밖에 이용객 편의를 위해 파라솔과 평상 등 편의시설 사용 요금을 사전 공개해 바가지요금과 알박기 등 부당 관행도 집중 관리한다.박태건 전남광주통합특별시 섬해양정책과장은 “인명 사고 예방을 최우선 과제로 안전 관리 인력 411명을 현장에 배치하고 종합상황실을 운영해 안전을 관리할 계획이다”며 “청정한 자연과 다양한 체험 활동이 어우러진 전남광주특별시 해수욕장에서 소중한 여름 추억을 만들길 바란다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자