서울Pn

검색

‘서울아이 든든한끼’… 맞벌이·한부모 가정 돌봄

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

기피 시설 유수지의 대변신…‘영등포 제3스포츠센터

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

전국 최초·최대 규모 인공지능 기반 탄소포집장치

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

더 많은 장애인 건강관리 받았다…강북구, 틈새 없

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

이주현 경기도의원, 안성시 의용소방대연합회 현장 목소리 청취

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

▲ 이주현 의원이 경기도의회 안성상담소에서 안성시 의용소방대연합회 관계자들과 간담회를 갖고 현장의 목소리를 경청하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 이주현 의원(더불어민주당·안성1)이 안성 지역 의용소방대 관계자들과 만나 직무 역량 강화와 안전망 구축을 위한 실질적인 지원 방안 모색에 나섰다.

이 의원은 지난 7월 2일 경기도의회 안성상담소에서 안성시 의용소방대연합회 관계자들과 간담회를 개최하고, 지역 의용소방대의 효율적인 운영과 발전을 위한 심도 있는 논의를 진행했다.

이날 정담회에서는 의용소방대 직무 역량과 지역사회 안전망 강화를 위한 지원 방안 등이 중점적으로 논의됐다.

참석한 의용소방대연합회 관계자는 의용소방대 현황에 대해 간략히 설명하고, 각종 활동을 수행하는 과정에서 겪는 어려움을 전달하며 행정적 지원의 필요성을 건의했다.

이에 이 의원은 “의용소방대는 지역 주민의 생명과 재산을 지키는 든든한 안전 파트너이자 재난 대응의 최일선에서 묵묵히 헌신하고 있는 중요한 역할”이라며 “현장의 목소리를 적극 반영해 의용소방대가 보다 안정적인 환경에서 활동할 수 있도록 지속적으로 관심을 갖고 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 경기도의회 안성상담소(안성시 비룡5길 30, 한경대 산학협력관 416호 ☎ 031-673-5220)는 지역구 도의원과 직접 만나 주민의 각종 민원 상담부터 지역 발전을 위한 다양한 논의를 할 수 있는 곳으로 평일 10시에서 18시까지 운영한다.

양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울 홍릉 강소특구, 2년 연속 과기부 평가 최고등

지난해 기업 투자 유치액, 목표 460% 754억원

“주민 만족시키는 구정의 변화… 중구의 큰 도약 완

김길성 서울 중구청장

“사람 돌아오는 종로, 반드시 만들것”

유찬종 구청장 취임식서 밝혀 주민 이익 최우선 재개발 약속

조유진 “합계출산율 1.0명 달성할 것”

첫 현장 일정 성모병원 신생아실 “영등포구의 미래, 아이들에 달려”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr