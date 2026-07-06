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민선 9기 구정 준비 완료…최기찬 금천구청장직 인수위 활동 마무리

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6일 인수위 결과 보고 언론브리핑 개최
8월 중 ‘민선 9기 인수위원회 백서’ 공개


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유희복(오른쪽 첫 번째) 인수위원장이 6일 열린 ‘민선 9기 금천구청장직 인수위원회’ 결과 보고 언론 브리핑을 열고 발언하고 있다.
금천구 제공


최기찬 서울 금천구청장의 구정 운영 방향을 설계한 ‘민선 9기 금천구청장직 인수위원회’가 6일 결과 보고회를 열고 인수위 활동을 마무리했다.

금천구는 이날 구청 기획상황실에서 유희복 인수위원장(전 금천구체육회장)을 비롯해 각 분과 인수위원과 구청 관계 부서 직원들이 참석한 가운데 인수위 결과 보고 언론브리핑을 열었다. 행사는 개회, 인사말씀, 인수위 활동 결과 보고, 질의응답, 전체 촬영 순서로 진행됐다.

유 위원장은 “지난 활동 기간 동안 인수위원회 위원들은 현장의 목소리를 직접 듣기 위해 발로 뛰고 치열한 토론을 거듭하며 오직 금천의 발전과 구민의 행복만을 생각하며 쉼 없이 달려왔다”며 “(인수위 활동 결과는) 향후 4년간 민선 9기 금천구가 흔들림 없이 추진해 나갈 지속 가능하고 실효성 있는 정책적 초석이 될 것”이라고 밝혔다.

지난달 18일 출범한 인수위는 기획경제, 행정안전, 문화복지 등 3개 분과로 구성돼 총 15명으로 구성됐다. 인수위에는 자문위원 31명과 지역 자문위원 27명도 함께 위촉됐다. 인수위원들은 활동 기간 업무보고회, 전체 회의, 분과회의, 심층 논의, 현장 방문, 데이터센터 소통 간담회, 정책 제안 간담회, 강평회 등을 운영하며 민선 9기 구정을 준비했다.

언론 브리핑에서는 ▲G밸리 활성화를 위한 구 차원의 논의 및 추진 방향 ▲G밸리·구청 연계를 통한 인프라 확충 및 상주인구 유출 방지 대책 요구 ▲데이터센터 건립에 따른 문제점과 이에 대한 주민 반응 ▲신안산선(서울 도심과 수도권 서남부를 잇는 광역전철망) 추진 현황 ▲하모니축제 진행 현황과 명칭 변경에 대한 사항 ▲부영그룹 종합병원 건립 진행 상황 ▲재건축·재개발 현황 ▲홈플러스 시흥점 등에 대한 질의응답이 이뤄졌다.

인수위는 이날 오후 해단식을 갖고 공식 활동을 마무리했다. 인수위는 오는 8월 5일까지 ‘민선 9기 인수위원회 백서’를 제작한 후 구청 홈페이지에 공개할 예정이다.

송현주 기자
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