곡성몰, ‘망고롭고 파파야한 여름, 할인전 운영

행사 기간 애플망고와 그린파파야 15% 할인된 가격 판매



곡성몰 할인전 홍보 포스터.

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전남 곡성군이 온라인 쇼핑몰 곡성몰에서 7월 6일부터 5일간 ‘망고롭고 파파야한 여름, 임마누엘아트팜 단독전’을 운영한다.이번 기획전은 애플망고와 그린파파야의 본격 출하 시기에 맞춰 제철을 맞은 농산물을 집중 소개해 소비자 구매 접근성을 높이고 지역 농가의 판매를 활성화하기 위해 마련했다.곡성몰에서는 이번 행사 기간에 애플망고와 그린파파야를 15% 할인된 가격으로 판매한다.이번 할인은 곡성군의 지원 없이 곡성에서 애플망고와 그린파파야를 생산하는 곡성몰 입점 농가인 임마누엘아트팜 자체 할인으로 진행되며 곡성몰은 전용관, 메인 배너, 이벤트 페이지를 통해 상품 노출을 지원한다.풍부한 향과 부드러운 과육의 애플망고는 여름철 선물용 과일로 주목받고 있으며 그린파파야는 샐러드와 볶음요리 등 다양한 요리에 활용할 수 있는 이색 식재료로 소비자들에게 큰 인기를 끌 것으로 기대된다.특히 이번 단독전은 단순한 할인 판매를 넘어, 생산 시기와 상품 특성을 반영한 맞춤형 온라인 기획전이라는 점에서 의미가 있다.곡성몰은 회원을 대상으로 전 상품 무료배송 혜택을 상시 제공하고 있어 소비자들이 배송비 부담 없이 곡성의 우수 농·특산물을 편리하게 구매할 수 있다.군은 앞으로도 제철 농산물과 신상품, 지역 특화 품목 등을 중심으로 곡성몰 기획전을 지속 운영해 지역 농․특산물의 온라인 경쟁력을 높여 나갈 방침이다.군 관계자는 “곡성몰이 지역 농가와 업체의 안정적인 판매 기반이 될 수 있도록 품목별 맞춤형 기획전과 홍보 마케팅을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.곡성 류지홍 기자