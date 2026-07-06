순천 어알아인테리어필름학원, 순천시자원봉사센터에 기부금 전달

주거환경 개선 자원봉사 지원



순천 어알아인테리어필름학원이 순천시자원봉사센터에 기부금을 전달했다.



순천시자원봉사센터에서 활동 중인 다반사 봉사단이 주거환경 개선 활동을 펼치고 있다.

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순천 어알아인테리어필름학원이 지역사회 나눔 문화 확산과 주거환경 개선을 위해 최근 순천시자원봉사센터에 기부금 100만원을 전달했다. 특히 순천시자원봉사센터와 연계한 봉사활동을 직접 기획·추진하는 등 지역사회와 함께 성장하는 사회공헌 활동도 지속적으로 확대하고 있다.어알아인테리어필름학원은 지역 청년들의 취업과 창업을 지원하기 위해 국비 지원 교육과정을 전면 도입하고, 인테리어필름 시공 전문가 양성에 힘쓰고 있다. 현장 중심의 실무 교육을 펼치고 있는 이 학원은 교육 수익의 일부를 지역사회에 기부하며 나눔의 가치를 실천하고 있다.이번에 전달된 기부금은 순천시자원봉사센터에서 활동 중인 다반사 봉사단의 주거환경 개선 활동을 지원하는 데 사용될 예정이다. 다반사 봉사단은 취약계층을 대상으로 도배·장판 교체를 비롯한 주거환경 개선 활동을 전문적으로 펼치며 쾌적한 주거환경 조성에 앞장서고 있다.이신숙 순천시자원봉사센터장은 “지역사회를 위한 나눔에 적극 참여해 주셔서 감사드린다”며 “다반사 봉사단의 봉사활동에 소중히 사용해 지역사회 복지 증진에 힘쓰겠다”고 밝혔다.김건호 어알아인테리어필름학원 원장은 “기술 교육을 통해 지역 청년들의 자립을 돕는 것은 물론 교육을 통해 얻은 성과를 다시 지역사회에 환원하는 것이 학원의 중요한 가치다”며 “다양한 자원봉사활동을 응원하고 나눔과 봉사를 꾸준히 실천하겠다”고 강조했다.순천 최종필 기자