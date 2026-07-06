청암대학교 웰니스문화관광과, ‘2026 웰니스 코치 양성과정’ 개강…시민 33명 참여

순천시 주최·청암대학교 주관·더웰니스컴퍼니 후원

지역 웰니스 전문인력 양성 본격화



순천만국가정원 정원워케이션센터에서 열린 ‘2026 웰니스 코치 양성과정’ 입학식 모습.



청암대학교 웰니스문화관광과가 ‘2026 웰니스 코치 양성과정’ 개강식을 가졌다.

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청암대학교 웰니스문화관광과가 순천시가 주최하고 더웰니스컴퍼니가 후원한 ‘2026 웰니스 코치 양성과정’을 본격 운영한다.지난달 25일 순천만국가정원 정원워케이션센터에서 입학식을 가진 이번 과정은 오는 10월까지 총 15차시(45시간) 과정으로 진행된다.웰니스 코치 양성과정은 올해 처음 개설됐다. 지역의 치유 자원을 활용해 시민들의 건강한 삶을 지원하고, 지역사회에서 활동할 웰니스 전문 인력을 양성하기 위해 마련됐다. 서류 심사와 면접을 거쳐 선발된 순천 시민 33명이 참여한다. 웰니스 이론과 실습, 코칭 역량을 함께 익히는 실무 중심으로 운영된다.교육과정은 ▲치유 도시 순천과 웰니스 코치의 역할 ▲자기 이해 ▲영양 ▲마음챙김 ▲운동 ▲코칭 실습 등 웰니스 라이프 전반을 아우르는 내용으로 구성됐다. 교육 수료 후에는 우수 교육생을 대상으로 시민 대상 웰니스 커뮤니티를 시범 운영해 교육 내용을 지역사회에 직접 적용하는 실천 기회도 제공할 예정이다.손민영 웰니스문화관광과 교수는 “웰니스 코치 양성과정은 시민들이 지역의 치유 자원을 활용해 스스로 건강한 삶을 설계하고 지역사회에 긍정적인 변화를 확산할 수 있도록 돕는 교육 프로그램이다”며 “치유와 관광이 융합된 지역 특화 교육 모델을 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.한편 웰니스문화관광과는 성인 학습자를 대상으로 웰니스 코칭, 정원·생태·문화관광 해설, 테마형 숙박시설 창업 등 다양한 교육과정을 운영하고 있다. 순천시 해설사 기본 과정과 순천만 탐조 전문가 양성과정 등 지역 맞춤형 교육 사업을 지속적으로 추진하고 있다.순천 최종필 기자