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순천시의회, 10대 전반기 슬로건 ‘시민과 함께 소통하는 든든한 의회’

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유영철 의장 “시민 곁에서 소통하고, 책임 있게 뒷받침하는 의회 만들 것”


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유영철 순천시의회 10대 전반기 의장.


순천시의회가 제10대 전반기 의정 운영 슬로건을 ‘시민과 함께 소통하는 든든한 의회’로 확정했다. 전남광주통합특별시 출범 이후 변화된 광역행정 체계 속에서 시민과의 소통을 최우선 가치로 삼고 의정활동에 임하겠다는 의지를 담았다.

유영철 의장은 “지역 행정체계가 크게 재편되는 중요한 시기에 출범한 만큼 어느 때보다 시민과의 소통이 중요하다”며 “25명의 의원이 하나 된 마음으로 현장의 목소리를 경청하고, 이를 정책과 예산에 충실히 반영해 시민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어 내겠다”고 밝혔다.

유 의장은 “집행부와는 협력할 것은 협력하되 견제와 감시라는 의회 본연의 역할도 소홀히 하지 않겠다”며 “말이 아닌 행동으로 신뢰를 쌓아가는 의회가 되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다. 그는 “서로 열린 자세로 소통하며 지혜를 모아 더 나은 순천을 만드는 데 함께 힘쓰겠다”고 덧붙였다.

순천시의회는 이번 슬로건을 향후 각종 회의와 간담회·현장 방문 등 의정활동 전반에 걸쳐 활용하고, 상임위원회별 정책 활동에도 반영해 나갈 계획이다.


순천 최종필 기자
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