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전남광주통합특별시, 로열젤리 특화 꿀벌 신품종 보급

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신품종 ‘젤리킹’ 22개 시군 59개 양봉농가에 132봉군 공급


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전남광주통합특별시농업기술원이 꿀벌 신품종 ‘젤리킹’ 을 양봉농가에 공급하고 있다.


전남광주통합특별시농업기술원이 최근 고품질 로열젤리 생산에 특화된 꿀벌 신품종 ‘젤리킹’ 132봉군을 22개 시군 59개 양봉농가에 공급했다.

이번 보급은 농촌진흥청과 공동으로 추진 중인 ‘꿀벌 신품종 이용촉진사업’의 일환이며, 공급한 봉군은 지난해 개소한 영광 낙월도 꿀벌자원육성품종 증식장에서 생산됐다.

젤리킹은 농촌진흥청이 육성한 로열젤리 생산 특화 꿀벌 품종으로 로열젤리의 주요 생리활성 물질인 10-HDA(10-하이드록시-2-데센산) 함량이 높은 것이 특징이다.

최근 이상기후와 밀원 감소로 벌꿀 생산 여건이 악화되는 가운데 이번 꿀벌 신품종 ‘젤리킹’ 보급으로 고품질 로열젤리 생산이 가능해져 양봉농가의 소득 다변화에도 도움이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

농업기술원은 로열젤리 생산성이 우수한 품종 보급을 단계적으로 확대하고 보급 농가를 대상으로 현장 기술 지도 지원과 생산성 모니터링 등을 병행해 젤리킹의 안정적 현장 정착을 지원할 계획이다.

조자옥 전남광주통합특별시농업기술원 곤충잠업연구소장은 “이번 보급은 우수 꿀벌 품종을 현장에 확산한다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 우수 품종 보급과 기술 지원을 강화해 양봉농가의 소득 향상과 산업 경쟁력 제고에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

무안 류지홍 기자
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