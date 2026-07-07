완도군, ‘2026 완도 청해진 크로스핏 전국 대회’ 개최

11일부터 크로스핏 선수와 관계자 등 3600여 명 집결



지난해 7월 완도군에서 열린 크로스핏 대회 경기 모습.

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전남 완도군이 7월 11일부터 이틀간 청해진스포츠센터 일원에서 ‘2026 완도 청해진 크로스핏 전국 대회’를 개최한다.완도군이 주최하고 ㈜에스티비인터내셔널이 주관하는 이번 대회는 아시아의 크로스핏 및 피트니스 선수 600명과 대회 관계자 등 3600여 명이 집결해 총상금 2000만 원을 놓고 각축전을 벌일 예정이다.크로스핏(CrossFit)은 근력과 유산소 운동 등 다양한 종목을 섞어 단시간, 고강도로 신체를 단련하는 극한의 스포츠다.이번 대회는 참가 선수들의 숙련도에 따라 경기 과정을 초급, 중급, 상급 팀으로 세분화했다.1일 차에는 완도 바다를 달리는 ‘팀 달리기’가 펼쳐지고 2일 차에는 청해진스포츠센터에서 스쿼트 및 철봉, 역도 등 박진감 넘치는 본선 경기가 치러진다.군은 대규모 인파가 몰릴 것에 대비해 완도경찰서와 완도소방서 등 관계기관과 협조 체계를 구축해 교통안전과 화재 예방, 구급차 상시 배치 등 사전 준비와 안전 점검에 들어갔다.군 관계자는 “선수들이 경기에 집중해 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 경기장 조성과 안전관리 등을 꼼꼼하게 준비했다”며 “대회를 통해 완도가 해양 스포츠의 중심지이자 스포츠 마케팅 선도 지역으로 도약할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.완도 류지홍 기자