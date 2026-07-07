유동균 “주민 삶 실질적인 변화 만들 것”

민선 9기 마포구 비전 설명회 개최

“주민들 삶 실질적인 변화 만들 것”



지난 6일 서울 마포구청에서 진행된 민선9기 비전설명회에서 유동균 구청장이 앞으로 4년 동안의 구정 방향에 대해 설명하고 있다.

마포구 제공

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“민선 9기는 다시 뛰고 또 뛰어 더 큰 발전과 확실한 성과를 거둘 수 있게 하겠습니다.”유동균 서울 마포구청장은 지난 6일 구청 시청각실에서 ‘민선 9기 마포구 비전 기자설명회’를 열고 앞으로 4년 동안의 구정 운영 방향을 상세히 설명했다. 발표자로 나선 유 구청장은 “구민의 일상에 실질적인 변화를 만드는 정책을 중심으로 구정을 펼치겠다”면서 “마포는 경의선 숲길, 와우산, 성미산을 품고 있으며, 홍대와 상암DMC를 바탕으로 미래산업의 중심지로 성장해 왔다. 여기에 만족하지 않고, 변화를 기회로 삼아 구민의 삶 속에서 ‘다시 뛰는 마포! 함께하는 미래’를 만들겠다”고 강조했다.이를 위해 민선 9기 핵심 사업으로 ‘재개발·재건축 신속 추진’을 꼽았다. 1호 결재로 ‘재개발·재건축 신속 추진 전담반(TF) 구성 계획;을 처리한 유 구청장은 “구민이 가장 먼저 체감하는 변화는 생활환경 개선”이라면서 “분야별 전문가를 배치해 재개발·재건축 현장의 막힌 부분을 풀고 정비사업의 속도를 높이겠다”고 말했다.또 새터산에 국제 규격 수영장을 포함한 복합문화체육센터를 건립하고 소규모 파크골프장을 조성하는 등 생활밀착형 체육시설 확대도 추진한다.인공지능(AI)를 맞아 행정 혁신도 추진한다. 그는 “민원 안내와 복잡한 행정절차, 반복되는 문의에는 신속하게 답하는 AI 행정비서 ‘마포 브레인’을 도입하고, AI 폐쇄회로(CC)TV 설치도 늘린다.민선 8기 정책 중 효과성이 있다고 판단되는 것은 유지하겠다는 뜻도 밝혔다. 유 구청장은 “효도밥상의 예산 구조를 안정적으로 개편한 ‘어르신밥상’으로 제도를 정착시켜 나가겠다”면서도 “복지는 특정 세대만을 위한 것이 아니다. 태어나는 순간부터 아이를 키우는 과정, 건강한 노후까지 함께하는 생애주기형 복지를 만들어가겠다”며 제도 정비를 예고했다.한편 마포구는 7일 오후에야 민선 9기 구청장 취임식을 개최했다. 구 관계자는 “취임식보다 일이 더 중요하다는 유 구청장의 지시에 따라 취임식이 늦춰졌다”고 설명했다. 이날 취임식에는 정청래 전 더불어민주당 대표 등이 참석했다.김동현 기자