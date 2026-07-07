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순천 시민 60%, 쓰레기 소각장 위치 재검토해야

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‘계획 대로 추진’ 35%


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순천 공공자원화 시설 부지가 들어설 연향들 도시개발사업 조감도.


민선 9기 순천시의 가장 뜨거운 감자인 쓰레기 소각장 위치가 재검토될지 귀추가 주목된다.

손훈모 순천시장은 변호사 시절부터 원점 재검토를 주장하며 반대 주민의 편에서 소송을 대리했다. 그는 당선 직후 인수위에 ‘공공 자원화시설 정상화 TF’를 꾸리고 “시민의 이익과 안전을 최우선으로 두고 소각장 건립 사업을 정상화하겠다”며 재검토 의사를 밝혔다.

이와 관련 KBS 순천방송국이 시민들의 의견을 물은 결과 ‘공론화를 거쳐 재검토해야 한다’는 의견이 60%로 절반 이상이 재검토에 찬성하고 나섰다. ‘현재 계획대로 진행해야 한다’는 35%, ‘모름이나 응답 거절’은 5%였다.

직업별로는 학생층에서 재검토 의견이 77%로 가장 높았다.

이번 조사는 KBS 순천방송국이 개국 50주년을 맞아 한국갤럽조사연구소에 의뢰해 순천시 거주 만 18세 이상 남녀 507명을 대상으로 지난 1일과 2일 무선전화 가상 번호를 활용한 전화 조사원 인터뷰 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.40%포인트이고 응답률은 14.3%였다.

자세한 여론조사 내용은 KBS 순천방송국과 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.

순천YMCA도 지난 1일 쓰레기 소각장 위치 재검토를 요청했다. 이 단체는 “쓰레기 정책 대전환이라는 관점으로 처리시설의 규모와 방식, 입지 문제를 다시 논의해야 한다”고 촉구했다.

순천 최종필 기자
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