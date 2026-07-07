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전남개발공사, 인권경영시스템 ‘5년 지속 인증’ 획득

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예방·구제 중심 실천형 인권경영


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전남개발공사가 인권경영시스템 5년 지속 인증을 획득했다.


전남개발공사가 한국경영인증원(KMR)으로부터 인권경영시스템 5년 지속 인증을 획득했다.

인권경영시스템 인증은 기관의 인권경영 체계와 운영이 인증 기준에 적합한지를 평가해 부여하는 제도다. 2022년 최초로 인증을 받은 전남개발공사는 이후에도 이를 유지하면서 이번에 5년 지속 인증을 받았다.

이번 인증을 통해 공사는 인권경영위원회 운영, 인권영향평가 및 인권실태조사, 인권침해 구제절차 운영, 인권 교육·홍보 등 인권경영 전반의 체계성과 실효성을 다시 한번 확인받았다.

특히 공사는 인권경영 추진계획에 따라 예방과 환류 중심의 실천형 인권경영을 강화하고 있다. 협력사 인권 멘토링 프로그램, 인권침해 구제절차 모의훈련, 동행변호사 제도 운영, 인권 교육 및 홍보 활동 등을 통해 임직원과 이해관계자가 체감하는 인권 존중 문화를 확산해 나가고 있다.

장충모 전남개발공사 사장은 “이번 5년 지속 인증은 우리 공사가 인권경영을 일회성이 아닌 경영 전반의 핵심 가치로 정착시켜 온 성과”라며 “앞으로도 임직원은 물론 협력사와 지역사회 등 모든 이해관계자의 권리를 존중하는 실천형 인권경영을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.


무안 최종필 기자
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