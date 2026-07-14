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‘역시 강진반값여행’···‘지역사랑휴가지원’ 조기 마감

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한달 총 8568팀 접수 완료
8월말까지 1만 6000여명 방문 예정


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반값여행으로 강진을 찾은 관광객들.


관광객 유치와 지역경제 활성화 두 마리 토끼를 잡으며 인기 폭발 중인 ‘2026 강진 반값여행(지역사랑 휴가지원사업)’이 운영 한 달 만에 선착순 마감되는 등 인기몰이를 하고 있다.

지난달 10일부터 지난 9일까지 신청을 완료한 관광객은 강진 여행을 하고 정산 신청을 하면 정산금(모바일 강진사랑상품권)이 지급된다. 이번 사업으로 총 8568팀이 사전 신청을 했다.

‘지역사랑 휴가지원사업’은 관외 지역에 거주하는 관광객을 대상(인근 시·군 제외)으로 여행 경비의 일부를 모바일 강진사랑상품권(Chak)으로 지급한다. 강진군을 모델로 한 국가 공모사업이다.

특히 이번 사업은 청년 관광객 특별지원을 새롭게 도입해 청년 혼자 강진을 여행할 경우 총 3만원 이상 소비하면 사용금액의 70%, 최대 14만 원을 강진사랑상품권으로 지원받을 수 있다. 일반 관광객도 개인은 최대 10만 원, 팀(2인 이상)은 최대 20만 원까지 사용금액의 50%를 돌려받을 수 있다.

강진원 강진군수는 “강진 반값여행은 단순히 관광객에게 여행경비를 지원하는 데 그치지 않고 관광 소비가 실제 지역 소상공인과 자영업자의 매출 증대로 이어질 수 있도록 설계한 것”이라며 “관광객은 물론 지역 상권과 군민들도 모두 만족해 한 번 더 오고 싶은, 머물고 싶은 강진을 위해 더 힘쓰겠다”고 밝혔다.

군은 더 많은 관광객이 혜택을 받을 수 있도록 지방소멸대응기금 20억 원을 하반기 추경예산에 편성해 ‘강진 누구나 반값여행’ 사업을 재개할 계획이다.

강진 최종필 기자
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